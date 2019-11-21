Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей

Очереди в отделения наркодиспансеров по всей стране, в том числе и во Владимирской области, заставили чиновников от здравоохранения изменить решение. Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили. Радостную новость сообщил в своей телеграм-канале заместитель главы Мининистерства здравоохранения Олег Салагай.

— С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении.

Предполагалось, что с 22 ноября справка от нарколога станет значительно дороже.

Вместо 250 рублей водителям региона пришлось бы заплатить несколько тысяч. Сколько конкретно, не было известно до последнего момента. Завтра в областном центре кабинет платных медицинских услуг наркодиспансера по техническим причинам планировали закрыть для граждан. Видимо, чтобы уточнить расценки.

По некоторым данным, услуга могла подорожать сразу в 20 раз. Так, за категорию А,В автолюбителям пришлось бы заплатить от трех до пяти тысяч рублей. В разных регионах расценки свои. Чтобы не переплачивать водители из Владимирской области сегодня штурмовали наркодиспансер. Утром в учреждении здавоохранения собралось больше ста человек.

Многолюдно сегодня было и около психоневрологического диспансера, где автолюбителям тоже нужно взять справку для ГИБДД. И если обычно на прохождение врачей люди выделяют как минимум пару дней, то сегодня решили пройти все кабинеты сразу. В очереди быстро распространялись слухи о том, что уже завтра отметка из наркодиспансера окажется недействительной. А значит придется проходить сложный, а главное дорогой анализ. Сдавать мочу и кровь за несколько тысяч рублей. К счастью, в последний момент министерство зздравоохранения отложило вступление в силу нового приказа.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область оказалась в лидерах по некачественному топливу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»