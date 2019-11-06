Министерство обороны вернуло полковой храм Владимирской епархии

Министерство обороны отписало Владимирской епархии здание церкви, которое целый век использовалось под нужды армии. Теперь после столетнего перерыва здесь возобновились богослужения. Церковь находится на территории квартирно-эксплуатационной части на улице Красноармейской,36. Сама территория до сих пор принадлежит министерству обороны, поэтому пока попасть сюда можно в строго оговоренное время – каждую пятницу в четыре часа дня. Документально этот храм никак не был назван, он считался просто полковым. Но историки-краеведы, склоняются к тому, что он носит имя — Успенская церковь при военном кладбище. — В архиве Владимирской области очень мало информации по данному храму. Известно, что церковь была построена в 1914 году. Рядом располагался гренадерский сибирский полк. Здания из красного кирпича – это их казармы, где они квартировались в нашем городе. Это люди, которые отдавали свою жизнь за Отечество, за веру. Поэтому я думаю, что в этом храме они хоть и недолго, но усердно успели помолиться, – говорит отец Михаил Егоровский, настоятель полкового храма. — Службы, литургии пока здесь не проводятся. Тем не менее, по благословению настоятеля Сретенского храма, мы каждую неделю по пятницам в 16.00 проводим богослужения, чтение акафиста при Казанской иконе Божией Матери. И панихиду по усопшим.

Храм освятили накануне Первой мировой войны.

Солдаты помолились и ушли защищать Родину. В 1918 году гренадерские полки расформировали. На этом месте расположилась танковая часть. Храм в начале 20-х годов закрыли. Он стал использоваться как хозпостройка. Православной церкви храм передали около 3 лет назад, но восстанавливать его начали совсем недавно. Прежде в этих помещениях находились ремонтные мастерские и лаборатория «Оборонэнерго». Это организация, которая снабжает электричеством военные части Владимирской области. В алтарной части располагалась комната отдыха для солдат.

— Когда мы пришли в «Оборонэнерго» и принесли приказ министра обороны Сергея Шойгу о передаче здания, о том, что теперь мы отвечаем за восстановление приход, здесь нам ответили: «Ну да, двери мы ставили, мы их снимем, окна снимем, батареи снимем, крышу на пристройке разберем. И передадим вам». Мы говорим, ну тогда ставьте на место старые окна, — вспоминает отец Михаил. — Так же с южной стороны есть пристройки к этому зданию. У нас есть список предписаний епархиального архитектора, какие работы мы должны здесь проводить. В том числе снести эти пристройки. Но сперва нам нужно закончить с документацией, оформить землю. С отоплением уже договор подписан, нужно электричество подвести, счетчики поставить.

Когда полковой храм закрыли, все убранство разобрали местные жители. Сейчас иконы жертвует настоятель Сретенской церкви. Полковой храм приписан к нему. С уборкой вновь обретённой святыни помогают местные жительницы. Женщины из близлежащих домов рады, что рядом открылась церковь. Не против соседства с храмом и областной военком.

— Это нормальное явление, если военнослужащие, взяв увольнение могут пойти в храм. Никто сейчас этого не запрещает делать, — пояснил «Призыву» Владимир Кручинин. – Когда проводится отправка в армию, священник всегда благословляет наших новобранцев. Кстати, известно, что в прошлые века рядом с храмом было лютеранское кладбище, потом православное. Здесь же были и воинские захоронения. Даже работники части недоумевают, как можно было заасфальтировать солдатские могилы? На территории КЭЧ батюшка нашел надгробие двухлетнего ребенка. На гранитном массиве высечена немецкая надпись: «Фредерик Шульц», середина XIX века. В планах у настоятеля перенести эту каменную глыбу с задворок ближе к церкви.

Передача храма – это только полдела. Впереди – масштабное благоустройство. Здание считается памятником городской архитектуры. Стоимость проекта его реконструкции оценили в 21 миллион рублей. Ноша для епархии непосильная. Поэтому о серьезном ремонте пока речи не идет. Ранее «Призыв» сообщал, что в Свято-Андреевском храме Киржачского района отолью колокол в память о космонавте Алексее Леонове. Татьяна Данилова Фото «Призыва»

Поделиться: