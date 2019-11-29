Микроавтобус столкнулся с тремя большегрузами

Крупное ДТП с участием трех большегрузов и пассажирского автобуса произошло сегодня около 3 часов ночи на 231-м км трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе. По предварительной информации, неустановленный автомобиль, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, при перестроении с крайней правой полосы дороги в крайнюю левую не уступил дорогу автобусу «Mercedes-Benz». Уходя от столкновения, автобус сначала столкнулся с грузовым автомобилем «DAF» с полуприцепом. После полной остановки с автобусом совершил столкновение автомобиль «Skania» с полуприцепом, а затем на автобус наехал еще один большегруз «Kenworth» с полуприцепом.

Пострадали трое пассажиров автобуса.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса «Mercedes-Benz»: 63-летний и 55-летняя жители Московской области, а также 54-летняя жительница Вязников. Все направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее «Призыв» сообщал, что гололед спровоцировал серию ДТП во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Владимирские автомобилисты»