Михаил Лакин – человек-памятник. Что вы о нем знаете?

Михаил Лакин — российский социал-демократ, агитатор, один из участников исторической 72-дневной общей стачки рабочих в Иваново-Вознесенске. Лакин был избран в состав Совета рабочих уполномоченных, который возглавил стачку. Он являлся одним из самых активных организаторов митингов на реке Талке. В ноябре 1905 года Лакин поехал в село Ундол Владимирского уезда для создания социал-демократического кружка на фабрике братьев Бажановых. В ночь с 28 на 29 ноября он был зверски убит там черносотенцами. Ему было всего 29 лет, но память после себя он оставил крепкую. Имя Михаила Игнатьевича носит город Владимирской области, улицы Лакина есть во Владимире, Муроме, Собинке и Лакинске. Пламенному революционеру поставлено несколько памятников в нашей и соседней Ивановской области. А что вы знаете об этом человеке и памятных местах в его честь?
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