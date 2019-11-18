Михаил Лакин – человек-памятник. Что вы о нем знаете?

Михаил Лакин — российский социал-демократ, агитатор, один из участников исторической 72-дневной общей стачки рабочих в Иваново-Вознесенске. Лакин был избран в состав Совета рабочих уполномоченных, который возглавил стачку. Он являлся одним из самых активных организаторов митингов на реке Талке. В ноябре 1905 года Лакин поехал в село Ундол Владимирского уезда для создания социал-демократического кружка на фабрике братьев Бажановых. В ночь с 28 на 29 ноября он был зверски убит там черносотенцами. Ему было всего 29 лет, но память после себя он оставил крепкую. Имя Михаила Игнатьевича носит город Владимирской области, улицы Лакина есть во Владимире, Муроме, Собинке и Лакинске. Пламенному революционеру поставлено несколько памятников в нашей и соседней Ивановской области. А что вы знаете об этом человеке и памятных местах в его честь?

Где родился Михаил Лакин? В Собинке В Иваново-Вознесенске В деревне Саксино Муромского уезда Правильно! Неправильно! - С какой целью Михаил покинул родную деревню в 1902 году и уехал в Иваново-Вознесенск? На заработки Для получения высшего образования Чтобы примкнуть к революционному движению Правильно! Неправильно! - Какое стихотворение прочитал Лакин во время своего первого публичного выступления с удивительным мастерством и подъемом, какие только можно встретить у заправских артистов? «К Чаадаеву» Пушкина «На смерть поэта» Лермонтова «Размышления у парадного подъезда» Некрасова Правильно! Неправильно! - Цитаты из какой книги использовал Михаил для «преступной агитации» среди жандармов во время переправы его из Мурома во Владимирскую губернскую тюрьму? Евангелие «Капитал» К. Маркса «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленина Правильно! Неправильно! - Кто организовал убийство Лакина в селе Ундол? Староста с. Ундол Бурдаков Владелец Ундольской текстильной фабрики Бажанов Старший хожалый Ундольской текстильной фабрики Степанов Правильно! Неправильно! - Какой населенный пункт в 1922 году был назван поселком Лакинский? Село Ундол Начавшийся строиться новый рабочий поселок около Собинки Жилой поселок при Ундольской текстильной фабрике, в просторечии называвшийся Бажановкой Правильно! Неправильно! - В каком году поселок Лакинский стал городом Лакинском? 1949 1959 1969 Правильно! Неправильно! - Где в Лакинске стоит памятник Лакину? На улице Лакина На Центральной площади В сквере напротив прядильно-ткацкой фабрики «Лакинская мануфактура» Правильно! Неправильно! - В каком еще населенном пункте Владимирской области был установлен памятник Лакину в 1967 году? д. Саксино Муромского района Муроме Собинке Правильно! Неправильно! - Сколько домов на проезде Лакина во Владимире? Четыре Восемь Двенадцать Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Михаил Лакин – человек-памятник. Что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook