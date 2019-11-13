Мэрия Владимира может разорвать контракт с «АДМ»

После серии пожаров в общественном транспорте власти областного центра могут разорвать контракт с компанией «АДМ». Принципиальное для города решение зависит от результатов экспертного заключения дознавателей. Если сотрудники МЧС найдут в действиях перевозчика нарушения законодательства и придут к выводу, что выходящие на линию автобусы не отвечают требованиям безопасности, мэрия может пойти на кардинальные меры. Об этом корреспонденту «Призыва» сообщил начальник городского управления транспорта и связи Юрий Иванов в личном разговоре. При этом на камеру чиновник отметил, что сомневаться жителям Владимира в безопасности перевозок не стоит. Мэрия инициировала собственную проверку компании «АДМ» и поводов для паники не нашла.

Юрий Иванов, начальник городского отдела транспорта и связи:

Мы свои проверки провели, но надо дождаться заключения МЧС, которое это все проводит.

Это специальный орган, который занимается проверками.

Но людям безопасно ездить в автобусах?

Но людям безопасно ездить в автобусах? Безопасно.

Т.е. в мэрии уверены, что автобусы в городе безопасны?

Да.

За последнее время во Владимире полностью выгорели три автобуса. Два из них принадлежат компании «АДМ». Кроме того, сразу несколько транспортных средств сошли с маршрута, в том числе по причине задымления в салоне. В мэрии не исключают, что инциденты спровоцировал человеческий фактор. И если относительно пожара в автобусе №15, который сгорел на остановке «Химический завод», говорить об этом можно (тогда огонь вспыхнул из-за забытой тряпки), то по остальным ЧП не все так однозначно.

Так сегодня пресс-служба управления МЧС по Владимирской области обнародовала предварительные выводы дознавателей о причинах возгорания автобуса №14. Транспорт вспыхнул на конечной остановке «Рынок Флора» на улице Мостостроевской 7 ноября. И как считают специалисты, пожар произошел из-за неполадок в работе электросети или электрооборудования. Пламя появилось в моторном отсеке автобуса.

Ранее стало известно о выводах специалистов о причине задымления городского автобуса №15. Согласно сообщению МЧС, произошло самовозгорание внутренней отделки салона. Температура повысилась от высоконагревающейся поверхности системы выпуска отработанных газов. Проще говоря, речь идет о тлении в районе глушителя. После целого ряда инцидентов власти города инициировали проверку. И неисправностей, которые могли бы вызвать возгорание транспортных средств, в ходе рейда выявлено не было.

Игорь Ефремов, представитель пресс-службы администрации города Владимира:

Никаких повреждений, которые влияют на безопасность, в автобусах не обнаружено.

Там были составлены протоколы об административных правонарушениях, но это за другие нарушения: где-то подфарник не работал.

Мэрия — надзорный орган, и в каждом конкретном случае мы проверки не проводим, мы их только инициируем, обратившись с заявлением в надзорные органы.

Чиновники мэрии каждый раз подчеркивают, что они имеют договор на перевозку пассажиров, в котором указаны маршруты и интервалы движения, количество транспортных средств. И именно эти вопросы городские власти держат на контроле. Все остальное — ответственность перевозчика. Но вряд ли представители администрации закроют глаза, если вышедшие на линию автобусы продолжат гореть.

Ранее «Призыв» сообщал, что водители используют деревянную доску не по назначению. Ею, например, подпирают крышку моторного отсека. Это, по мнению экспертов, может привести к возгоранию.

Полина Тарбеева

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