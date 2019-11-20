Менеджеры человеческих душ

Человек человеку волк — это старо. Сейчас человек человеку ноль. Или единица. Цифра. Цифра при учёте рабочей силы, пациентов, учащихся, военных потерь и так далее. Цифры не жалко. У них нет индивидуальности, человеческих черт, качеств… К чему это ведёт, рассуждает автор программы «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Написал материал о многодетных семьях, которым отказали в погашении ипотеки – сейчас начала действовать такая государственная программа, но многих отсекли по формальным причинам. И тут же какой-то диванный аналитик прокомментировал: чего, мол, волну-то поднимать. 2/3 выплаты получили, только 1/3 не дали, так что проблема явно надуманная. Одна треть – это двадцать тысяч человек, на минуточку.

Меня не то что поражает, но как-то оторопь берёт, когда, казалось бы, обычные люди начинают относиться к человеческим судьбам, как к неким статистическим единицам, подпадающим под понятия «много» и «мало». Это военным стратегам, возможно, в силу специфики профессии позволено рассматривать людей как расходный материал. И то хороший полководец солдат бережёт. А вот когда какой-нибудь мудрило в соцсетях начинает рубиться, скажем, насчёт масштабов репрессий, и дело не в цифрах даже (тут, конечно, нужна точность), но в оценке событий: расстреляли не 3 миллиона, а 800 тысяч — мало! — тут хоть стой, хоть падай.

Такое абстрактное отношение к реальным людям проявляется всё больше и в самых разных отраслях. В управлении, например. Когда людей считают за единицы, то есть они теряют свою индивидуальность, и принимать решения по ним проще. Сокращение медучреждений, малоформатных школ и так далее легко оправдать невыгодным соотношением единиц (людей) и затрат (денег). Вот смотрите: тут всего столько единиц, а денег уходит во-о сколько, и вы как менеджер должны это понимать. Менеджер — тоже неконкретное слово, обтекаемое. Руководитель, хозяин — эти слова подразумевают какое-то одушевлённое отношение к людям, а менеджер имеет дело не с людьми, а с палочками, единицами, винтиками, в лучшем случае — кадрами.

Восприятие человека через голые схемы, через виртуальный мир (во многом выдуманный), да ещё в условиях растущего финансового и имущественного неравенства ведёт к социальной изоляции людей друг от друга. Есть такой термин — атомизация общества. Когда идёт разобщение. Когда нарушаются горизонтальные связи. Посмотрите, как у нас деградировали корпоративные отношения. Вот сейчас во Владимирской области происходят резонансные события, связанные с Областной клинической больницей, с районными главврачами, со «скорой помощью» — никто из людей в «белых халатах» из других организаций своих коллег не поддержал, хотя бы словом.

В сельском хозяйстве убрали профильного вице-губернатора. Ну, понятно, что важнейшая отрасль, стратегическая, ею надо серьёзно заниматься, нельзя прыг-скок. Аграрии не настояли. И так далее. Практически везде, где происходили громкие увольнения, в том числе и во владимирских СМИ (тут я бросаю камень в свой огород), деятельной поддержке коллег не ощущалось. И лишь одна отрасль — культура — отличилась. Во Владимирской области пока лишь работники культуры, и никто другой, проявили гражданскую позицию, встав на защиту коллег. Они выступили против увольнения директора профильного департамента Алисы Бирюковой и руководителя центра ИЗО Андрея Александрова. Это интересный феномен, поскольку именно культура считается сферой, собравшей людей честолюбивых, часто завистливых к славе коллег, отличающихся ярко выраженным индивидуализмом.

Но именно «вшивая интеллигенция», которую часто обвиняют в продажности, легкомыслии и вообще в отрыве от народа («культура в большом долгу») явила лучшие качества: сочувствие, поддержку, уважение к коллегам, признание заслуг, на которые оказались неспособны люди более солидных, на вкус общества, профессий. На мой взгляд, это объясняется тем, что серьёзное творчество основывается на базовых ценностях человечества, включающих в себя понятия добра и зла в разных ипостасях. Поддержка собрата по ремеслу там приравнивается к добру, а предательство — к злу, и, видимо, работники культуры, оперирующие этими смыслами ежедневно, усваивают их крепче других.

Поэтому что может помешать атомизации общества? Только культура. Она видит в человеке человека, а не единицу, кадр, пушечное мясо и тому подобные отвлечённые понятия. Оперируя единицами, можно сотворить хоть революцию, хоть войну, хоть великую стройку, а что ты сделаешь, если твоё мерило — слеза ребёнка, по Достоевскому? Как там Волгин свою передачу на канале «Культура» заканчивает: «Читайте и перечитывайте классику». Правильно!

Фото: pikabu.ru