Медовуха, бабуины и моржи: какие необычные фестивали ждут нас в выходные?

В выходные на площадках Суздаля развернется ежегодный Фестиваль медовухи. Главный туристический комплекс «Суздаль» в 12.00 откроет фестиваль выступлением уникального музыкального проекта в стиле STAMPOUT «Farba Kingdom». Центральный холл отеля будет стилизован под боксерский клуб. В 12.30 начнется самое важное гастрономическое событие года в регионе: молодые талантливые повара будут состязаться с лучшими бред-шефами Владимирской области, а компетентное жюри определит сильнейшего.

В зале «Смоленский» в 12.30 пройдет встреча с детским писателем Александром Мещеряковым, автором книг «Трилогия лис», «Лис шагающий поодаль», «Потерянные улыбки» и другие. Дети смогут задать вопросы писателю, услышать отрывки из его произведений, совместно придумать начало сюжета своей будущей книги, получить автограф автора. В зале «Лофт» в течение дня гостей порадует «Медовуха-Dance». А в 16.00 в зале «Покровский» пройдет неформальная встреча кулинаров «на подушках». Эксперты поделятся рецептами из своих книг и расскажут о направлении вектора развития отечественной гастрономии.

В Центральном холле «Пушкарской слободы» с 12.00 до 14.00 пройдет «Народная дегустация» напитков брожения и медовухи. На Амфитеатре гостиничного комплекса прогремит «Медовый Пушкарский сбор» с 12.00 до 15.00. Реконструкторы в костюме лучников московского царства XV века расскажут гостям об истории стрелкового оружия, его применении. Каждый желающий сможет пострелять из лука, произвести выстрел холостыми патронами, подержать в руках древковое и клинковое оружие и опробовать приемы фехтования.

На площади Торговых рядов с 12.00 до 19.00 будет царить гастрономическое разнообразие, кухни народов мира, яркие фудтраки и атмосфера свободы. Свою программу предложит Центр живой истории «Китежград». Для любителей приключений в 13.00 и 15.00 состоится премьера квеста «Изнанка» — иммерсивное шоу, где каждый станет искателем тысячелетней истины.

Закроет фестиваль 24 ноября в 12.00 в «Пушкарской слободе» фольклорный коллектив «Задоринка». Живое звучание русских народных инструментов, зажигательные пляски, душевные русские песни, старинные русские игры и забавы обеспечат настроение на весь день.

ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45

Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода»: ул. Ленина, 45.

Торговые ряды на ул. Ленина

23 с 12.00 до 23.00 и 24 ноября с 12.00 до 16.00

Вход свободный