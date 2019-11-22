Медовуха, бабуины и моржи: какие необычные фестивали ждут нас в выходные?

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Медовуха fest 2019 0+
В выходные на площадках Суздаля развернется ежегодный Фестиваль медовухи. Главный туристический комплекс «Суздаль» в 12.00 откроет фестиваль выступлением уникального музыкального проекта в стиле STAMPOUT «Farba Kingdom». Центральный холл отеля будет стилизован под боксерский клуб. В 12.30 начнется самое важное гастрономическое событие года в регионе: молодые талантливые повара будут состязаться с лучшими бред-шефами Владимирской области, а компетентное жюри определит сильнейшего.
В зале «Смоленский» в 12.30 пройдет встреча с детским писателем Александром Мещеряковым, автором книг «Трилогия лис», «Лис шагающий поодаль», «Потерянные улыбки» и другие. Дети смогут задать вопросы писателю, услышать отрывки из его произведений, совместно придумать начало сюжета своей будущей книги, получить автограф автора. В зале «Лофт» в течение дня гостей порадует «Медовуха-Dance». А в 16.00 в зале «Покровский» пройдет неформальная встреча кулинаров «на подушках». Эксперты поделятся рецептами из своих книг и расскажут о направлении вектора развития отечественной гастрономии.
В Центральном холле «Пушкарской слободы» с 12.00 до 14.00 пройдет «Народная дегустация» напитков брожения и медовухи. На Амфитеатре гостиничного комплекса прогремит «Медовый Пушкарский сбор» с 12.00 до 15.00. Реконструкторы в костюме лучников московского царства XV века расскажут гостям об истории стрелкового оружия, его применении. Каждый желающий сможет пострелять из лука, произвести выстрел холостыми патронами, подержать в руках древковое и клинковое оружие и опробовать приемы фехтования.
На площади Торговых рядов с 12.00 до 19.00 будет царить гастрономическое разнообразие, кухни народов мира, яркие фудтраки и атмосфера свободы. Свою программу предложит Центр живой истории «Китежград». Для любителей приключений в 13.00 и 15.00 состоится премьера квеста «Изнанка» — иммерсивное шоу, где каждый станет искателем тысячелетней истины.
Закроет фестиваль 24 ноября в 12.00 в «Пушкарской слободе» фольклорный коллектив «Задоринка». Живое звучание русских народных инструментов, зажигательные пляски, душевные русские песни, старинные русские игры и забавы обеспечат настроение на весь день.
ГТК «Суздаль»: ул. Коровники, 45
Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода»: ул. Ленина, 45.
Торговые ряды на ул. Ленина
23 с 12.00 до 23.00 и 24 ноября с 12.00 до 16.00
Вход свободный
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День рождения Деда Мороза 0+
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Расписание действительно оба дня:
10.30 — мультипликационный фильм «Улетные букашки» (6+). Светлячку Диндину и инопланетному роботу Авроре придется объединиться, чтобы спасти поселение букашек.
13.30 — музыкальное фэнтези «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (0+). Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей.
16.00 — семейная комедия «Как прогулять школу с пользой» (6+). Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире.
18.30 – документальный фильм «Мария до Каллас» (16+). Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры — это говорит сама история…
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
23 и 24 ноября в 10.30, 13.30, 16.00
Вход свободный
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Живая дискотека 18+
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«МамаФест 2019» 0+
В Международный день матери Центр поддержки во Владимире «Мамина радость» приглашает мам, пап, бабушек и дедушек на IV региональный фестиваль счастливого родительства.
В программе:
— увлекательные лекции и семинары по самым актуальным вопросам родительства;
— огромная зона развивающих занятий и игр, которые будут интересны и детям, и взрослым;
— сказочная гостиная, где можно вживую познакомиться с разными видами сказок и стать сказочником;
— творческая мастерская подарков, в которой дети могут не только создать сюрприз для мамы, но и креативно упаковать его;
— праздничный концерт лучших детских коллективов;
— мягкая игровая и сенсорная зона, где можно ползать, играть, веселиться;
— фотозона, конкурсы и подарки гостям фестиваля.
Подробности можно посмотреть здесь.
Дворец детского (юношеского) творчества: ул. Мира, 8
24 ноября с 10.30 до 18.00
Вход свободный, по пригласительным билетам, которые можно будет получить при регистрации по ссылке.
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День матери в музее 0+
Выставочный комплекс города Владимира приглашает мам с детьми до 18 лет бесплатно посетить свои экспозиции:
Музей «Старая Аптека»: ул. Георгиевская, 3.
Время работы: с 10.00 до 19.00, начало экскурсий: в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
Мемориальная мастерская Французова: ул. Б. Московская, 4-6.
Время работы: с 10.00 до 17.00.
Персональная выставка Д. Зудова и Д. Грачева «Натюрморты»: ул. Б. Московская, 59.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
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Массовый заплыв моржей 6+
24 ноября во всем мире отмечается День моржа, которому уже 11 лет. В связи с этим владимирский клуб «33 моржа» приглашает всех желающих посетить в воскресенье… пляж на Семязино. В программе обещано купание в проруби (ох, а где она?), поедание фиников с горячим чаем (это все надо принести с собой), игрища на песочке/снежке/траве (нужное подчеркнуть). Итак, друзья, владимирские моржи ждут вас и желают всем легких ласт и ЗОЖ!
Пляж на Семязино
24 ноября в 12.00
Вход свободный
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Спектакль «Маленькие трагедии» 12+
В драматическую постановку народного коллектива театра-студии «Новая сцена» вошли пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Скупой рыцарь». Спектакль сделан в лучших традициях студийного театра с необычными режиссерскими решениями, что позволит «услышать» великие, знакомые каждому классические произведения Александра Сергеевича Пушкина по-новому.
Малая сцена Городского Дворца культуры: ул. Горького, 69
24 ноября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Babooinumfest 18+
На тринадцатом фестивале прогрессив и фьюжн-музыки выступят три коллектива из Питера и Москвы. Петербургский коллектив OT&DO относит себя к фьюжн и джаз-рок направлению, при этом экспериментирует и с близкими по духу жанрами.
Группа «Квинтэссенция» — один из постоянных участников babooinumfest . Разносторонний вокал, виртуозная техника и интересный музыкальный язык — таковы элементы ее музыки, создающие особую атмосферу, пробуждающую фантазию человека. Музыканты этого коллектива — истинные профессионалы своего дела, некоторые из них участвуют в различных сторонних проектах, не пренебрегая другими музыкальными жанрами.
Музыкальный ансамбль «Шалаш» — это дуэт клавишника Дмитрия Караваева и ударника Максима Смирнова. Несмотря на минимальный состав, ансамбль выдаёт со сцены насыщенное звучание и драйв, исполняя «феерический инструментальный симфо-прогрессив-рок». Нетривиальная музыка в лучших традициях прог-рока семидесятых плюс ощущение радости и свободы, как на фестивале Вудсток.
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
24 ноября в 19.00
Цена билета – 300 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: tourism33.ru
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