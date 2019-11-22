Медиков решили привязать к больнице ипотекой

Дискуссия на тему, кому из медиков давать ипотеку на льготных условиях, возобновилась. Сумма бюджетной поддержки существенно выросла и власти посчитали, что нужно добавить условия, чтобы добиться сразу двух целей — помочь медикам приобрести жилье и снизить дефицит кадров в здравоохранении. Депутаты Законодательного Собрания и чиновники администрации Владимирской области приняли решение поднять размер первоначального взноса с 350 до 500 тысяч рублей и ежемесячный платеж по процентам до 10 тысяч рублей. Более того, власти считают, что можно и не учитывать нуждаемость. Можно не быть очередником за жильем, чтобы претендовать на ипотеку.

Юлия Арсенина, заместитель директора департамента здравоохранения области

Отменить условие о нуждаемости. Данное условие является трудно выполнимым барьером для данной категории медработников, потому что признать гражданина нуждающимся можно только по месту жительства.

А если человек приехал во Владимирскую область из дальнего региона?

В бюджет-2020 заложили 60 миллионов рублей на выдачу медикам льготной ипотеки.

Споры вызвали два достаточно жестких условия. Во-первых, повышение срока отработки в медучреждении за ипотеку — с 5 до 7 лет. Во-вторых, работать придется в одной конкретно выбранной поликлинике или больнице.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания

В настоящее время воспользовалось медипотекой 400 человек. Это хорошая мера соцподдержки, то, что увеличиваем сумму первого и ежемесячного взноса.

Я думаю, это положительно отразится, к нам придут люди. В Ивановской области такого нет.

Мне хотелось бы, чтобы она была более гибкой и учитывала эмоциональные и личностные ситуации каждого врача.

Врач — не робот, это живой человек, бывают ситуации, которые заставят его переезжать внутри региона. Мне хотелось бы, чтобы у врачей была такая возможность.

У нас во всех медучреждениях дефицит кадров. В регионе всего дефицит 900 врачей и 1200 средних медработников.

Но чиновники все же настаивают на прикреплении к конкретному медучреждению. Юлия Арсенина рассказала о случае, когда доктора в Петушинской районной больнице удержала на месте только ипотека. Сама врач хотела перебраться во Владимир, на работу в областную клиническую больницу. Директор департамента здравоохранения также ранее подчеркнул необходимость закрепить медиков за больницами ипотекой.

— На 10 тысяч человек приходится 821 умерший от болезней кровообращения. Смертность зашкаливает. А у нас один кардиолог на всю Собинку и на всю поликлинику в Александрове, — подчеркнул Алексей Мозалев.

Депутаты комитета по социальной политике в итоге поддержали поправки департамента здравоохранения. Теперь проект закона о льготной ипотеке будет обсуждаться на заседании Заксобрания. Не факт, что все поправки администрации устоят.

Как «Призыв» сообщал ранее, в 2020 году в системе ОМС будут работать 42 частных клиники. И там нет проблем с кадрами и зарплатами медиков.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»