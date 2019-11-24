«Mazda» протаранила светофор во Владимире

Две серьезные аварии произошли сегодня утром во Владимире и Коврове. В областном центре 25-летий водитель «Mazda» не справился с управлением и вылетел на обочину встречной полосы. Машина ехала очень быстро. Остановить её смогли только ограждение и светофор, встретившиеся на пути, сообщила предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области. ДТП случилась на федеральной трассе рядом с гипермаркетом «Глобус». В результате аварии пострадал водитель.

Парень, находившийся за рулём машины, жив, его отвезли в больницу.

Сегодня же, в воскресное утро, в Коврове на улице Грибоедова произошла авария с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, 28-летний водитель «Peugeot» выехал на встречную полосу и врезался в «Renault Logan». Пострадали водители обих иномарок. Их госпитализировали.



Сейчас причины двух аварий выясняются, проводится проверка. Как «Призыв» сообщал днём ранее, вчера смертельная авария случилась на Южном обходе областного центра.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов» и «Заметки спасателя Ковров»