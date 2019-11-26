«Маскарад» Лермонтова: поэзия уродства и мужской шовинизм

Владимирский театр драмы представил на суд зрителя свою трактовку пьесы «Маскарад» Михаила Лермонтова. Постановщиком ее стал приглашенный режиссер Вадим Данцигер, уже известный владимирским театралам по трагифарсу «Визит дамы». Как признался журналистам Вадим Иосифович, еще три года назад директор театра Борис Гунин обратился к нему с предложением замахнуться на классическую пьесу. А поставили ее за рекордные полтора месяца. И как поставили?! Ярко, остро, актуально, пластично, причем до буквы сохранив стихи великого русского поэта.

— Какой смысл делать это в эстетике театра даже XX века? – объясняет Вадим Данцигер. — Я имею в виду академично, просто красиво читать стихи великого автора, хотя поэзия, действительно, великолепнейшая. Но все-таки мы приходим в театре не просто насладиться красивым текстом, мы еще хотим донести какую-то мысль. А вот с этой точки зрения, мне кажется, приближение к нашим реалиям требует некоторого осовременивания пьесы.

Это уже не просто критика высшего общества, как разжевывали нам в школе. Вадим Данцигер дает более жесткое определение этому произведению, называя его поэзией уродства. Потому что единственное светлое существо в этом произведении – Нина, жена ревнивца Евгения Арбенина, и та погибает. А расплатой за злодеяния главного героя становится его безумие в финале, что, по мнению режиссера, пострашнее, чем смерть. А образ Неизвестного в спектакле – это не просто человек, который отдал большую часть своей жизни на то, чтобы поквитаться с Арбениным за оскорбление. Это сам демон мести.

Время действия – условное. В спектакле используется современная музыка. Костюмы, скорее, взяты из конца XIX — начала XX века.

И хотя пьеса написана в 1835 году, ситуации знакомые, характеры узнаваемые.

— Все как было тогда, так и сейчас, — рассуждает исполнитель главной роли Юрий Круценко. — Обман, наговор, навет, кто-то что-то накрутил, кто-то подогрел твою ревность, твой страх, страсть. И отсюда все неприятности в жизни. Сюжет, вроде бы, прост, но со своими ходами, со своими ответвлениями, со своими цветами и увяданиями… Кто из нас в жизни не любил, не страдал, не ревновал, не был обманут хоть в чем-то, хоть как-то? Или не видел это со стороны хотя бы. Всегда интересно притянуть это сюда, внутрь, чтобы это где-то взыграло, запереживало. Сердце так бьется, когда происходят какие-то приятные или неприятные вещи. Сердце бьется по-настоящему, поэтому ты себя погружаешь в это и, надеюсь, доставляешь удовольствие тому, кто в зале.

Не согласен с хрестоматийным определением своего героя и исполнитель роли князя Звездича Александр Аладышев. Он не считает его пустым светским повесой. Это человек, который прошел боевые действия, для него понятие чести – не просто звук. Обвинения, которые предъявляет ему Арбенин, стали серьезным ударом по достоинству молодого человека. По мнению владимирского актера, постановка получилась очень современной и по энергетике, и по темам, которые она затрагивает.

— Я уже давно не знаю, кто положительный, кто отрицательный, — признается Александр Аладышев. — В жизни не знаешь, кто хороший, кто плохой. А пьеса – это ведь обострение. Там есть такой немножко мужской шовинизм по отношению к женщинам. Может быть, сейчас это более остро звучит, учитывая либеральные отношения, равноправие и прочее…

Великолепный поэтический текст гениального Лермонтова и высокопрофессиональная команда – вот составляющие успеха нового спектакля. Художник-сценограф Борис Шлямин уже показал свое мастерство во Владимире, работая над «Визитом дамы» и «Алисой в Стране чудес». Художник по костюмам Андрей Климов – тонкий знаток разных эпох и создатель собственного неповторимого стиля.

Хореограф Ярослав Францев, по словам Александра Аладышева, буквально заставил артистов кайфовать.

— Танцы здесь именно так выстраивались Ярославом Францовым, что они идут от нашей природы, от специфики именно нашего тела. В основном это все строится от пластики, чтобы выходить на сцену и кайфовать.

Но вся эта замечательная команда не только кайфовала на сцене, представляя зрителю изумительное по воплощению зрелище, но и вела с ним серьезной разговор. О любви, чести, доверии, пороке, подлости, предательстве… О вечном…

— У Нины единственная ошибка, что она пошла на маскарад, не предупредив своего супруга, — делится своим мнением Анна Лузгина, исполнительница роли Нины Арбениной. — Человека так поглотила эта волна ревности и неуверенности в себе, если он так быстро поддался на эту провокацию. Поэтому верьте своим дорогим и любимым, чтобы потом не пришлось кушать мороженое и умирать.

Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Киреева