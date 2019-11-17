Маршруты автобусов через «Пекинку» придется менять

Во Владимире опять будут корректировать маршрутную сеть. Мэрии придется это сделать, чтобы сделать возможным движение всех автобусов, следующих по «Пекинке». До конца года Упрдор пообещал закрыть левые повороты на двух участках по улице Куйбышева: в район ТЦ «Тандем» и пересечении с улицей Безыменского. По «Пекинке» ездят автобусы № 4, 7, 9, 13, 14, 54. Одни заезжают в Веризино, другие – на «Тандем», третьи – на конечную на Куйбышева. Всем требуются перекрестки для выезда. На пути движения автобусов останутся только два: на Горького и на Суздальском проспекте. Там и без них образуются огромные «хвосты» из желающих вывернуть налево.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира

А вот скажите нам, что будет с транспортными потоками, если состоятся эти жесткие предложения. Будет коллапс. И мы это прекрасно понимаем.

С большим воодушевлением мы несколько лет назад восприняли начало капитального ремонта федеральной дороги. Но сейчас возникает много вопросов, которые нужно решать прямо сейчас.

Иначе город Владимир ожидает транспортный коллапс.

С закрытием перекрестков с левыми поворотами график движения автобусов придется пересматривать.

Интервалы между автобусами увеличатся. На остановках появятся очереди. И решения в мэрии пока не предлагают. Городские власти надеются, что после привлечения внимания федеральных дорожников через СМИ, ситуация изменится. Как «Призыв» сообщал ранее, местные власти пробовали договориться с руководством Упрдора, но результата, который бы устроил владимирских пассажиров, не добились.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»