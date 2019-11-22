Манную крупу с опасными примесями нашли в соцучреждении

Манная крупа с частицами металломагнитной примеси обнаружена в одном из соцучреждений Юрьев-Польского района. Опасный для здоровья людей продукт выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проверки. Также ревизоров не устроила партия ячневой крупы. Даже в ходе визуального осмотра в ней явно просматривалась сорная примесь и мучка.

Лабораторные исследования, которые провели сотрудники Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, подтвердили выводы проверяющих. Установлено несоответствие круп нормативной документации. Так, в манной крупе выявлены частицы металломагнитной примеси размером от 0,4 до 1,1 мм. В норме их размер не должен превышать 0,3 мм.

Производитель опасного продукта не называется.

В крупе ячневой выявлено превышение по показателю сорной примеси (в 2 раза больше нормы) и мучки, превышение которой в 3 раза выше нормы. А также выявлено низкое содержание доброкачественного ядра.

Между тем использование в пищу таких круп создает угрозу для здоровья, может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, уточняют в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. По результатам проверки вынесено решение о привлечении юридического лица к административной ответственности. Партии круп будут изъяты из оборота.

Ранее «Призыв» сообщал, что манка с металломагнитной примесью была обнаружена в одном из казенных учреждений Кольчугино.

Ольга Ефремова

Фото: koffkindom.ru