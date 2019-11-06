Маме вручили 100 тысяч рублей на кинологический центр

Во Владимире завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция Екатерины Мочаловой. Благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей молодая мама сможет реализовать свою идею – открыть кинологический центр.

— Грант я потрачу на оборудование дрессировочной площадки для собак со спецоборудованием. Сюда смогут приходить владельцы собак со своими питомцами, заниматься с ними с помощью профессиональных кинологов. Я, конечно же, не ожидала, что выиграю. Потому что были очень интересные проекты, касающиеся и детей, и развития города. Как сказали мне члены комиссии, моя идея очень выросла за дни обучения: нас научили просчитывать финансовую часть, презентовать себя и многое другое. Я очень благодарна всем организатором, кто принимал участие в нашем обучении, и экспертному жюри за советы и комментарии к моему проекту, – рассказала Екатерина Мочалова.

Екатерина Мочалова победила в проекте «Мама-предприниматель».

В течение пяти дней участницы проекта «Мама-предприниматель» обучались основам предпринимательства: участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале интенсивного обучения участницы презентовали жюри свои бизнес-идеи: школа шитья, салон красоты с детской комнатой, производство фиточая, студия керамики, организация по сбору макулатуры и многое другое.

— В этом году все участницы поразили жюри яркостью и реальностью своих проектов. Каждая из представленных бизнес-идей может быть воплощена в жизнь, – оценила работу участниц Екатерина Краскина, председатель Владимирского областного отделения «Опора России».

В прошлом году первое место на конкурсе бизнес-идей занял проект Екатерины Комаровой из Владимира. Выигранный грант пошел на открытие центра подготовки к ЕГЭ. О его работе «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото группы «Опора России-33»