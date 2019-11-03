Льготы на ОСАГО смогут получать инвалиды

Новую льготу – 50%-ую скидку на полис ОСАГО и прохождение техосмотра предлагает установить для инвалидов администрация области. Департамент социальной защиты подготовил проект с поправками в соответствующий документ. Поддержкой смогут воспользоваться взрослые инвалиды, дети-инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, а также их законные представители. Новый вид поддержки будет выплачиваться в виде компенсации. К середине ноября департамент соцзащиты рассчитывает получить заключения по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Если решение экспертизы будет положительным, губернатор подпишет постановление.

Ранее «Призыв» сообщал, что льготы получила ещё одна категория жителей области — дети войны. Речь идет о выплатах к дню Победы, а также внеочередном обслуживании в поликлиниках и библиотеках.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»