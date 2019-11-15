Льготы для детей войны не работают на местах

Новые меры поддержки, принятые для детей войны, не работают на местах. Ни главврачи, ни терапевты поликлиник в городах и районах Владимирской области не в курсе, что у данной категории граждан почтенного возраста появились льготы. О том, что они имеют право на прием вне очереди, в медучреждениях не знают. Об этом на комитете по соцполитике Законодательного Собрания сообщила депутат Лариса Емельянова. От льготников уже пошли жалобы.

— Закон уже вступил в силу в части предоставления первоочередного приема в медучреждениях и учреждениях культуры и социальной сферы. Только те пункты, что требуют дополнительного финансирования, вступят в силу с Нового года, — поясняет депутат Лариса Емельянова.

На заседании комитета присутствовал директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев, и он выглядел совершенно растерянным, когда обсуждали эту тему. Несмотря на просьбы депутатов, чиновник ничего не прокомментировал. В процессе обсуждения этой темы представители администрации замдиректора департамента финансов Елена Путова и директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина предположили, что такой сбой возник из-за отсутствия у льготников удостоверений. Их раздадут только в 2020 году.

— В проекте бюджета предусмотрено 74 миллиона рублей на оплату 25% от стоимости жилищно-коммунальных услуг детей войны, выдачу им по 1000 рублей в честь Дня Победы и на изготовление удостоверений, — пояснила замдиректора департамента финансов Елена Путова.

Во Владимирской области статус «дети войны» получат 12,9 тысячи человек.

Остальные люди, которым на момент окончания войны не исполнилось 18 лет, уже имеют другие звания. Как объяснила директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина, в регионе проживают 57 тысяч ветеранов труда и тружеников тыла. Они также имеют льготы на оплату коммунальных услуг.

Депутаты Заксобрания обратились к руководству департамента здравоохранения все же довести до всех работников больниц и поликлиник информацию о новых мерах поддержки детей войны.

Как «Призыв» сообщал ранее, у депутатов и чиновников администрации возникли разногласия о льготах для медиков при оформлении ипотеки. Стороны никак не решат, у кого должно быть преимущественное право на жилищный кредит.

Анна Тумановская

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