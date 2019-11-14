Льготная ипотека для медиков вызвала споры

Совершенствование условий ипотечной программы для медиков вызвало споры между законотворцами и чиновниками. Все дело в приоритетах. Давать преимущества иногородним или своим, новичкам или опытным врачам, терапевтам или кардиологам? Есть уже две версии поправок — от каждой из сторон власти. До 20 ноября депутаты Законодательного Собрания ждут новый законопроект от администрации Владимирской области. Они надеются, что сторонам удастся прийти к компромиссу и выработать по-настоящему полезный документ для поддержки медработников.

Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания

Внесенный законопроект и поправки с правовой и смысловой точки зрения немного неадекватны.

Соответственно они будут отозваны. Будет выпущено постановление Законодательного Собрания, что срок внесения поправок до 20 ноября продлен.

Законопроект о поправках в медицинскую ипотеку депутаты приняли в первом чтении на прошлом заседании. Как «Призыв» сообщал ранее, решили увеличить сумму первоначального взноса до 500 тысяч рублей и размер ежемесячной компенсации до 10 тысяч рублей за проценты. И что самое важное, на чем настаивали как чиновники, так и депутаты, это возможность оформить ипотеку иногородним. Но нет, все равно нашлась причина для спора.

Депутаты считают, что у терапевтов не должно быть преимуществ перед узкими специалистами.



Заксобрание не согласно с приоритетом докторов первичного звена, предложенным в законопроекте администрации. Узкие специалисты тоже имеют право на льготную ипотеку. Зато в споре родилась другая истина. Обе стороны решили не делать ограничений на нуждаемость. К ноябрьскому заседанию областного парламента будет подготовлена поправка, что льготную ипотеку смогут оформить и те медики, у которых доход выше прожиточного минимума и они не стоят в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»