Ледяные дожди обрушатся на регион

Центральную Россию накроют ледяные дожди. Не минует опасное природное явление и Владимирскую область. Судя по прогнозу Гидрометцентра, ледяной дождь атакует наш регион в ночь на пятницу и доставит немало хлопот как жителям, так и коммунальным службам. Ледяной дождь традиционно становится причиной массовых отключений электроэнергии, а также провоцирует рост дорожных аварий.

Синоптики поясняют: к середине недели погода начнет меняться.

Холод и засуха сменятся оттепелью и осадками. В четверг пройдёт тёплый атмосферный фронт, который откроет доступ влажному черноморскому воздуху. Столбики термометров в дневные часы будут колебаться около нулевой отметки. Ночью до -3 градусов. Такая погода прогнозируется до конца недели.

Сегодня и завтра погода существенно не изменится. Благодаря антициклону сохранится относительно солнечная, сухая и холодная погода. Днем до -4 градусов. Ночью до -10 градусов. В среду температура начнет повышаться. В дневные часы уже до -2 градусов.

Ранее «Призыв» поинтересовался у экспертов, опасны ли для цветов, декоративных кустарников и плодовых растений бесснежные зимы.

Ольга Ефремова

Фото: ipn.md