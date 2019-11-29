«Ледяной панцирь» покроет дороги Владимирской области

«Ледяной панцирь» ляжет на дороги Владимирской области. Произойдет это из-за дождей и понижения температуры, которые прогнозируют синоптики. Осадки принесет мощный североатлантический циклон. Судя по популярным погодным пабликам, дожди ожидаются грядущей ночью и в течение завтрашнего дня. Однако уже к вечеру субботы скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада. Дожди будут переходить в мокрый снег. Это приведет к ухудшению видимости на несколько сотен метров.

— Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Толщина «ледяного панциря» может достигнуть 1,5 сантиметров, — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Днем в воскресенье ожидается до -4 градусов и небольшой снег в течение всего дня.

На время неблагоприятных условий владимирцев просят быть особенно внимательными.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, в ГИБДД УМВД по Владимирской области призывают автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же такой возможности нет, следует быть предельно осторожными на дороге: соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать опасных маневров.

Ранее «Призыв» сообщал, что гололед спровоцировал серию ДТП во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: vtambove.ru