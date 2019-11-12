Ларек с шаурмой закрыли после отравления клиента

Павильон с шаурмой, расположенный во Владимире на проспекте Строителей, закрыли на 50 суток. Произошло это после того, как посетитель торговой точки отравился, поев мясо в лаваше. С жалобой на работу ларька пострадавший обратился в управление Роспотребнодзора по Владимирской области. Ревизоры поспешили в торговую точку с проверкой. Оказалось, не зря.

Было выявлено множество нарушений, в списке самых вопиющих: грязные помещения, отсутствие центрального водоснабжения, отсутствие медкнижки у продавца и документов, удостоверяющих происхождение и безопасность пищевых продуктов. Чай и кофе клиентам готовили из воды, принесенной в ведрах из близлежащего магазина, а не из бутилированной воды. Продукты, используемые при приготовлении шаурмы, хранились с нарушением температурного режима.

Павильон работал с вопиющими нарушениями.

За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд в Октябрьский районный суд, который в свою очередь вынес решение о приостановлении деятельности торговой точки.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора массово проверяет торговцев шаурмой. Чтобы уйти от наказания, предприятия общепита меняют владельцев и переезжают на новое место.

Ольга Ефремова

Фото: novcity.ru