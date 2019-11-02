Land Rover в Коврове влетел в остановку

Внедорожник в Коврове разрушил остановку общественного транспорта. Там находились люди. По счастливой случайности, никого не задело. Но до этого водитель Land Rover сбил пешехода который переходил дорогу по «зебре». По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель не справился с управлением внедорожника, выполняя маневр на перекрестке в районе улицы Грибоедова.

Авария произошла на кануне вечером в Коврове. На улице уже было темно, и шёл сильный снег. Похоже, водитель не успел адаптироваться к изменившимся дорожным условиям.



В результате ДТП пострадал один человек – пешеход. Медпомощь ему оказана на месте. ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.

Анна Тумановская

Фото «Владимирские автомобилисты»