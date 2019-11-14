Культура становится массой

О работниках культуры. Во Владимирской области пока лишь они, и никто другой, проявили гражданскую позицию, встав на защиту коллег. Эти люди выступили против увольнения директора профильного департамента Алисы Бирюковой и руководителя центра ИЗО Андрея Александрова. Речь не только о штатных работниках отрасли, а обо всех, кто, так или иначе, причастен к «служению прекрасному». Это интересный феномен, поскольку именно культура считается сферой, собравшей людей честолюбивых, часто завистливых к славе коллег, и вообще зиждущуюся на индивидуализме и личном успехе. И вдруг на тебе — такое сплочение, такая смелость.

Громкие отставки в медицине не явили подобных примеров коллективизма «людей в белых халатах». Главврача ОКБ Любовь Быкову, к примеру, явно уволили задним числом. Большинство её коллег знают, что ходила она на работу до последнего дня и ни о каком документе «об отсутствии системного подхода» в работе больницы не ведала. Но промолчали. Кроме разве что экс-директора облздрава, а нынче пульмонолога Кирюхина, выразившего, как говорилось в былые времена, «недоумение». Да ещё районные врачи открестились от приписанных им заявлений о «слабом взаимодействии с ОКБ». В остальном корпоративного единения не видно. Ни по Быковой, ни по демаршу фельдшеров скорой помощи, ни по другим «болевым точкам».

Ещё немного по ОКБ. То, как это было обставлено «сверху», в те же былые времена — не такие далёкие, кстати, — назвали бы предательством. Речь не о правоте или не правоте следствия (следствие, как известно, всегда на единственно верном пути), речь о позиции начальников, руководящих человеком, попавшим под подозрение. Многим помнится дело директора облздрава Зирина (не буду давать этому оценку, хоть обвинения и сняты), и поведение губернатора в то время. Николай Виноградов решил дождаться вердикта суда, а до него, ссылаясь на презумпцию невиновности, отказался уволить подчинённого. После благополучного (для медика) конца уголовной эпопеи Зирин сам подал заявление об уходе. Ныне понятие презумпции невиновности, видимо, сродни атавизму.

Из других отраслей, где также происходили громкие отставки, помнится лишь волнение аграриев, осиротевших с уходом вице-губернатора Александра Трутнева. Но там, кажется, до сбора подписей дело не дошло. А вот культура — на тебе. Та самая «вшивая интеллигенция», которую часто огульно обвиняют в продажности, легкомыслии и вообще в отрыве от народа («культура в большом долгу») явила лучшие качества — сочувствие, поддержку, уважение к коллегам, признание заслуг, — на которые оказались неспособны люди более солидных, на вкус общества, профессий. Это очень интересно. И, на мой взгляд, объясняется тем, что серьёзное творчество основывается на базовых ценностях человечества, включающих в себя как раз понятия добра и зла в разных ипостасях. Поддержка собрата по ремеслу там приравнивается к добру, а предательство — к злу, и, видимо, работники культуры, оперирующие этими смыслами ежедневно, усваивают их крепче других.

Ну, а как же, спросите вы, зависть, подсиживание, индивидуализм и прочие нехорошие вещи, столь развитые в культурной среде? А может, разговоры об их «развитости» и идут от открытости профессии, отвечу я. Профессия актёра на виду. И художник не избегает публики. И танцору нужна слава. А кто знает, какие страсти кипят в чинной среде адвокатов и нотариусов, владельцев похоронных контор и бухгалтеров? Может, там ужас что. Но никто про это не знает, и мало кому это интересно. Кроме того, в провинциальной культурной среде много бессребреников или, точнее, людей, не избалованных большими деньгами. Потому отчётливее знакомых с понятием «совесть».

Николай Лившиц

Фото: i.pinimg.com