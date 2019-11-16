Космическую тропу для туристов проложат в Киржаче

Владимиро-Суздальский музей-заповедник собирается создать космический маршрут. Он посвящён космонавтам, так или иначе связанным с Владимирской землёй. Маршрут мог бы войти в комплекс «Золотое кольцо», считает гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова. Важными точками его будут Киржач и Вязники — западная и восточная части области. Идею такого направления владимирцы предложили на международном музейном форуме в Казани.

— Я говорила о том, что границы «Золотого кольца» в рамках каждого музея можно расширять, — сообщила Светлана Мельникова. – Среди новых федеральных проектов фигурировал «Россия — родина космоса», а у нас есть многое связанное с Валерием Кубасовым, у нас есть прекрасная коллекция живописи Алексея Леонова, есть трагическая, но очень важная точка между Москвой и Владимиром — это Киржач. Мы вполне можем заявиться как часть космического маршрута.

Точка, куда стремятся туристы многих стран — место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.

Но готов ли Киржачский район к наплыву туристов? Пока реконструкция мемориала не закончена. Если в 2017-2018 годы на неё было потрачено около 6,5 миллионов рублей (и там частично благоустроили территорию, в том числе установили железобетонные конструкции, положили плитку из гранита и природного камня, провели монтаж стел памяти, каркаса звезды и устройство трибуны), то в нынешнем году работы не велись. Территория вокруг мемориала сейчас запущена, рядом с часовней — бурелом. Весной 2019 года рядом с мемориалом сгорел гостевой дом. Он до сих пор не восстановлен.



— Но масштабные работы ещё предстоят, — ответили «Призыву» в районной администрации. — Благоустройство территории обойдется в 27 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже имеется.



На реставрацию и установку самолета МИГ-29 потребуется 3,5 миллионов рублей. Строительство двухэтажного кирпичного здания, где будут проходить выставки, встречи, экскурсии, Гагаринские чтения, обойдется в 5 миллионов. Ремонт планируется провести и в здании охраны, на эти цели необходимо 2 миллиона рублей.

— Предполагаемая дата завершения работ напрямую зависит от поступления областных средств для реконструкции мемориала, — сообщили в администрации Киржачского района.

Учитывая общероссийский и международный интерес к будущему туристическому маршруту, вероятно, можно рассчитывать на федеральные и частные вливания. Если планы музейщиков вдохновят правительство и благотворителей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»