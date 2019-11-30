«Коробка смелости» поддержит онкобольных детей

Добрая акция в поддержку онкобольных детей стартовала во Владимире в преддверии Нового года. Ее организуют Центральная городская библиотека и волонтерская группа, оказывающая помощь семьям с онкобольными детьми. Идея акции очень проста – помочь ребятам с тяжелыми заболеваниями поверить в чудо!

— Ребятам для выздоровления приходится проходить болезненные процедуры, а это страшно. У них есть «Коробка смелости» с игрушками, которые вручают детям как награду за терпение и смелость. Давайте наполним подарками «Коробку смелости» и вместе совершим настоящее чудо! Пусть детские глаза засияют от восторга! – призывают организаторы.

Благотворительная акция продлится до 25 декабря.

Чтобы порадовать детей, можно приобрести и подарить книги, игрушки (кроме мягких), детскую бижутерию, магнитики и прочее. Поднять настроение и поддержать можно и родителей онкобольных детей. Для мам могут быть полезны гели для душа, крем для рук и другие косметические средства.

Подарки можно принести со вторника по пятницу с 11:00 до 19:45, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 19:00 по адресу: Суздальский проспект, 2. Телефон для справок: 8(4922) 44-63-03.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире проходит еще одна добрая акция под названием «На радость бабушке и дедушке». Она призвана создать праздничное настроение подопечных психоневрологического интерната.

Ольга Ефремова

Фото: gorod-tv