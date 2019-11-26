Компания «АДМ» устроила показательный осмотр автобусов

После серии возгораний автобусов во Владимире ГИБДД и МЧС решили провести проверки перевозчиков. Предрейсовый осмотр техники на автотранспортном предприятии «АДМ», у которого сгорело несколько машин, превратился в показательное шоу. С площадки перед боксами предусмотрительно убрали сломанные автобусы. На абсолютно пустую территорию выгнали два новеньких «Волгабаса». Проверку проводил работник предприятия «АДМ». Никаких нарушений не нашли.

Олег Орехов, заместитель директора компании «АДМ»:

После каждого из пожаров было проведено служебное расследование. Самостоятельно мы пытались выяснить причины.

Провели комплекс мероприятий для профилактики. Проверили все огнетушители еще раз.

Проинструктировали водителей и кондукторов по правилам пожарной безопасности.

Предрейсовые осмотры должны проводиться ежедневно. Предполагается, что 141 автобус успевают осмотреть утром, перед выходом на линию. В двух «новичках», которых показали экспертам, никаких утечек газа не обнаружено. Не удивительно.

Огнетушители, ручной тормоз, крепление сидений, поручней исправны в новых «Волгабасах».

Кроме того, автобусы дважды в год проходят техосмотр. Все документы имелись и раньше, но пожары все равно случились. И большинство из них по причинам технических неисправностей. Что и подтвердили в МЧС.

Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:

Из 12 пожаров на общественном транспорте у нас 11 являются технические причины. Одно — неосторожное обращение с огнем.

Есть электротехнические причины, недостатки изготовления в конструкциях и нарушение технической эксплуатации транспорта.

В «АДМ» заверили, что теперь к ЧП в автобусах готовы. Ежедневно в резерве держат 8 автобусов с водителем и кондуктором. Если один автобус сойдет с линии, другой сразу же его заменит. Оптимизма перевозчикам и проверяющим не занимать. Но пассажиры его не разделяют. Нередко люди стоят по 15-20 минут в ожидании автобуса. Поломки транспорта случаются едва ли не каждый день. Гневными постами пестрят соцсети.



Как «Призыв» сообщал ранее, мэрия не исключает вариант расторжения контракта с главным городским перевозчиком, если на дорогах произойдут еще ЧП, угрожающие жизням пассажиров.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»