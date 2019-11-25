Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Трансснаб»

В адрес Владимирского УФАС России от ГБУ «Владуправдор» поступило заявление о включении информации об ООО «Трансснаб» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на выполнение работ по ремонту мостового перехода через р. Войнинга на км. 32+173 автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас в Судогодском районе Владимирской области.

Заявление было рассмотрено по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках возбужденного дела.

По результатам рассмотрения, Комиссии Владимирского УФАС России, оценив представленные доказательства, приняла решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО «Трансснаб».