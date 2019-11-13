Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «ЛЛТЕК» на действия закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении аукциона в электронной форме признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «ЛЛТЕК» на действия закупочной комиссии ООО «Владимиртеплогаз» при проведении аукциона в электронной форме только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку персональных компьютеров и периферийного оборудования.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях закупочной комиссии организатора закупки ООО «Владимиртеплогаз» Комиссией Владимирского УФАС не о выявлено нарушений Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке, в связи с чем жалоба Заявителя признана необоснованной.