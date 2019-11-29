Комбинат питания «Школьный» оштрафовали за сомнительное масло

Комбинат питания «Школьный», поставляющий продукты питания в образовательные учреждения Ленинского района Владимира, оштрафовали за грубое нарушение. Проверка Россельхознадзора выявила, что комбинату поставлялось сливочное масло без соответствующих сопроводительных документов. Речь идет о масле сливочном «Крестьянское» в количестве 120 килограммов. Комбинат питания «Школьный» должен был в обязательном порядке оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий».

Нарушения зафиксировал Россельхознадзор.

— В ходе проведения проверки установлено нарушение комбинатом названного требования ветеринарного законодательства Российской Федерации, что, в свою очередь, привело к отсутствию прослеживаемости данной продукции, — поясняют в пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Так как контроль за соблюдением условий хранения, приемки и поставки продуктов возложен на комбинат питания «Школьный», инспектором отдела государственного ветеринарного надзора возбуждены дела об административных правонарушениях. Юридические лица оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что фальсификат сливочного масла нашли во Владимирской области. Проверки сотрудников Россельхознадзора прошли в Гусь-Хрустальном и Радужном.

Ольга Ефремова

Фото: toogeza.com