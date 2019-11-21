Княгинин монастырь — место женской молитвы

Его называют местом женской силы. Княгинин монастырь — древнейшая женская обитель Северо-Восточной Руси. Основала его первая супруга владимирского князя Всеволода Большое Гнездо — княгиня Мария Всеволжая (Шварновна) в XII веке. Здесь же лежат ее святые мощи, поклониться которым приходят тысячи верующих.

Интересно, что Княгинин монастырь в средние века был не только духовным, но и образовательным центром для девушек. Здесь для них преподавали грамоту, учили уму-разуму, а потом отпускали в мир. Но были и такие, кто выбирал монашеский путь и оставался в обители.

А какие еще тайны хранит Княгинин монастырь? Народный гид Алексей Валентинович расскажет, названия каких улиц Владимира связаны с обителью, кто из известных женщин похоронен в местном некрополе, мощам какого святого поклоняются мамы, прося о здоровье своих детей. Смотрите очередной выпуск программы «Точка на карте».

Подготовили Олег Беспалов, Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева



Фото «Призыва»