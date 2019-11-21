18+

Княгинин монастырь — место женской молитвы

Новая экскурсия от Валентиновича

Его называют местом женской силы. Княгинин монастырь — древнейшая женская обитель Северо-Восточной Руси. Основала его первая супруга  владимирского князя Всеволода Большое Гнездо  — княгиня Мария Всеволжая (Шварновна) в XII веке.   Здесь же лежат ее святые мощи, поклониться которым приходят тысячи верующих.

Интересно, что Княгинин монастырь в средние века был не только духовным, но и образовательным центром для девушек.  Здесь для них преподавали грамоту, учили уму-разуму, а потом отпускали в мир. Но были и такие,  кто выбирал монашеский путь и оставался в обители.

А какие еще тайны хранит Княгинин монастырь? Народный гид  Алексей Валентинович  расскажет, названия каких улиц Владимира связаны с обителью, кто из известных женщин похоронен в местном некрополе,  мощам какого святого поклоняются мамы, прося о здоровье своих детей.  Смотрите очередной выпуск программы «Точка на карте».

Подготовили Олег Беспалов, Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото «Призыва»

Теги: , , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение