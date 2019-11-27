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Киноклуб «Политехник» представил новый амбициозный проект

Летний кинофестиваль пройдет в Суздале

26 ноября легендарный владимирский киноклуб «Политехник» отметил свой день рождения. Именно в этот день 31 год назад около 100 человек – преподавателей и студентов политеха – собрались в кинотеатре «Кругозор», чтобы посмотреть фильм Аскольдова «Комиссар», который только что был снят с полки. Поэтому весьма знаменательно, что именно в этот день уже текущего года бессменный председатель «Политехника» Вера Цветаева собрала местные СМИ, чтобы представить новый проект киноклуба «Время молодых». Это необычный кинофестиваль, итоги которого будут подведены в начале июля 2020 года в Суздале. Во-первых, участвуют в нем фильмы только молодых режиссеров. А, во-вторых, конкурсную программу фестиваля будет определять выбор самих владимирцев.

Показы работ будут проходить в актовом зале главного корпуса ВлГУ по вторникам. Анонсы клуб размещает на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». После каждого просмотра состоится обсуждение показанного фильма и голосование зрителей. В полученных анкетах ими выставляется оценка работе молодого режиссера – от 1 до 10 баллов. По итогам голосования и будут определены фильмы, которые попадут в конкурсную программу летнего кинофестиваля в Суздале.

Как всегда в киноклубе, фильмы для просмотров выбирает лично Вера Цветаева.

В киноклубном движении Вера Цветаева уже около 46 лет. До «Политехника» была членом совета другого городского киноклуба. И не случайно, что Вера Борисовна была членом жюри ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера», владимирского кинофестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова. На Московском международном кинофестивале она уже 15 раз была членом жюри от Международной федерации киноклубов.

— У нас в программе будем показывать совершенно новые работы учеников Александра Николаевича Сокурова, о которых сейчас много пишут и говорят, — рассказала Вера Борисовна. —  Их фильмы получают награды на многочисленных международных кинофестивалях. Это Кира Коваленко – фильм «Софичка». «Дылда», которая была уже в программе одного из наших кинотеатров. Мы постараемся тоже включить ее в программу этого сезона. И вообще, сезон представлен достаточно интересными новыми картинами молодых режиссеров.

Во время фестиваля будут не только показы фильмов, но и круглые столы и творческие встречи именно с молодыми режиссерами. Свое согласие на участие уже дал студент ВГИКа Ассад Аббуд, который совсем недавно представлял в «Политехнике» свою картину «Снегурочка». Он просто очаровал зрителей и Веру Борисовну. Приедет еще один интересный режиссер Иван Григолюнас. Самый молодой выпускник ВГИКа поднял непростую тему семьи в «Трех днях Клавы Грачевой», экранизации рассказа Александра Борщаговского «Не чужие».

Вера Цветаева и Ассад Аббуд

Во время фестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова Веру Борисовну очень впечатлил документальный фильм «Вертинский. Одинокий странник». Его режиссер Светлана Астрецова тоже готова приехать в Суздаль. Как объяснила Вера Цветаева, на киноконкурсах в Европе не разделяют игровое и документальное кино. И у нас будет так. В итоге в финале фестиваля покажут три полнометражных и три коротких фильма, один из которых будет документальным.

Киноклуб – это альтернатива широкого кинопроката. Коммерческие картины быстрее пробивают свой путь к зрителю, их везде показывают. Но есть зритель, которому интересно немассовое, авторское кино. И у него должна быть возможность посмотреть его хотя бы один-два раза в месяц.Этим у нас в городе и занимается киноклуб «Политехник». В нынешнем году он получил средства из Фонда президентских грантов, что и позволило обогатить культурную жизнь Владимирской области новым кинофестивалем.

Обсуждение в киноклубе «Политехник» после просмотра фильма

Татьяна Лысова

Фото из группы «Киноклуб «Политехник» в «ВКонтакте»

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