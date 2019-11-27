Киноклуб «Политехник» представил новый амбициозный проект

26 ноября легендарный владимирский киноклуб «Политехник» отметил свой день рождения. Именно в этот день 31 год назад около 100 человек – преподавателей и студентов политеха – собрались в кинотеатре «Кругозор», чтобы посмотреть фильм Аскольдова «Комиссар», который только что был снят с полки. Поэтому весьма знаменательно, что именно в этот день уже текущего года бессменный председатель «Политехника» Вера Цветаева собрала местные СМИ, чтобы представить новый проект киноклуба «Время молодых». Это необычный кинофестиваль, итоги которого будут подведены в начале июля 2020 года в Суздале. Во-первых, участвуют в нем фильмы только молодых режиссеров. А, во-вторых, конкурсную программу фестиваля будет определять выбор самих владимирцев.

Показы работ будут проходить в актовом зале главного корпуса ВлГУ по вторникам. Анонсы клуб размещает на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». После каждого просмотра состоится обсуждение показанного фильма и голосование зрителей. В полученных анкетах ими выставляется оценка работе молодого режиссера – от 1 до 10 баллов. По итогам голосования и будут определены фильмы, которые попадут в конкурсную программу летнего кинофестиваля в Суздале.

Как всегда в киноклубе, фильмы для просмотров выбирает лично Вера Цветаева.

В киноклубном движении Вера Цветаева уже около 46 лет. До «Политехника» была членом совета другого городского киноклуба. И не случайно, что Вера Борисовна была членом жюри ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера», владимирского кинофестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова. На Московском международном кинофестивале она уже 15 раз была членом жюри от Международной федерации киноклубов.

— У нас в программе будем показывать совершенно новые работы учеников Александра Николаевича Сокурова, о которых сейчас много пишут и говорят, — рассказала Вера Борисовна. — Их фильмы получают награды на многочисленных международных кинофестивалях. Это Кира Коваленко – фильм «Софичка». «Дылда», которая была уже в программе одного из наших кинотеатров. Мы постараемся тоже включить ее в программу этого сезона. И вообще, сезон представлен достаточно интересными новыми картинами молодых режиссеров.

Во время фестиваля будут не только показы фильмов, но и круглые столы и творческие встречи именно с молодыми режиссерами. Свое согласие на участие уже дал студент ВГИКа Ассад Аббуд, который совсем недавно представлял в «Политехнике» свою картину «Снегурочка». Он просто очаровал зрителей и Веру Борисовну. Приедет еще один интересный режиссер Иван Григолюнас. Самый молодой выпускник ВГИКа поднял непростую тему семьи в «Трех днях Клавы Грачевой», экранизации рассказа Александра Борщаговского «Не чужие».

Во время фестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова Веру Борисовну очень впечатлил документальный фильм «Вертинский. Одинокий странник». Его режиссер Светлана Астрецова тоже готова приехать в Суздаль. Как объяснила Вера Цветаева, на киноконкурсах в Европе не разделяют игровое и документальное кино. И у нас будет так. В итоге в финале фестиваля покажут три полнометражных и три коротких фильма, один из которых будет документальным.

Киноклуб – это альтернатива широкого кинопроката. Коммерческие картины быстрее пробивают свой путь к зрителю, их везде показывают. Но есть зритель, которому интересно немассовое, авторское кино. И у него должна быть возможность посмотреть его хотя бы один-два раза в месяц.Этим у нас в городе и занимается киноклуб «Политехник». В нынешнем году он получил средства из Фонда президентских грантов, что и позволило обогатить культурную жизнь Владимирской области новым кинофестивалем.

Татьяна Лысова

Фото из группы «Киноклуб «Политехник» в «ВКонтакте»

