Каждой третьей многодетной семье отказали в выплатах

Нервы. Слёзы. Разочарование. Для сотен многодетных семей обещанная государством поддержка обернулась именно этим. Эпопея с выбиванием денег на погашение ипотечных кредитов продолжается: впереди — суды и переписка с различными инстанциями. Во Владимирской области семей, получивших отказ от «Дом.РФ» (организации, занимающейся реализацией программы для многодетных) более десятка. Точно назвать их число трудно, так как и «Дом.РФ», и банки информацию скрывают. По данным питерской интернет-газеты «Фонтанка.Ру», в «отказники» попала каждая третья семья, подавшая заявку. Положенные 450 000 рублей они не получат.

«2/3 заявок одобрено, мне кажется, проблема сильно преувеличена» — из комментариев в соцсетях.

Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 о государственной поддержке многодетных вступило в силу с 15 сентября. Семьям позволили подать заявки для получения средств на погашение ипотечных кредитов. Они этим воспользовались. Кому-то повезло. Многим — нет. Основная причина отказа — несоответствие формулировок в кредитном договоре и документе, подготовленном кабинетом министров. Понятно, что семьи покупали жильё и не что-либо другое, но буквоедам, решающим, кто нуждается в поддержке, а кто нет, требуется точное совпадение. У жителя областного центра Дениса Соловьёва такого совпадения не оказалось. Теперь он готовится судиться с «Дом.РФ». Как и другие владимирцы, попавшие в аналогичную ситуацию.

— Мы считаем, что полностью соответствуем условиям законодательства. У нас новостройка, ипотеку взяли в прошлом году в банке «ВТБ». А летом нынешнего года у нас родился ещё один малыш, — рассказала «Призыву» мама пятерых детей Ирина Маслакович. — Цель в кредитном договоре указана: «строительство и приобретения прав». 23 октября мы подали заявку, а 5 ноября получили отказ. В отказе написано: пункт 10 Положения. Ждём разъяснений. Потом обратимся в суд.

Банки составляли договора по своим правилам. Это понятно: они ведать не ведали о том, что когда-то в недрах министерств родится документ, по которому клерки от государства будут решать, достоин человек получить деньги или нет. Среди банковских формулировок есть «улучшение жилищных условий», «инвестирование в строительство», «приобретение прав собственности» и т.п. Одобрению же, по трактовке чиновников, подлежат договора по кредитам, «выданным в целях приобретения жилья или земли по договору купли-продажи либо по договору долевого участия».

Банки в цепи между заёмщиками и государством выступают лишь в качестве посредников.

«Призыв» направил в «Дом.РФ» запрос для того, чтобы узнать, сколько «отказников» по стране, сколько — во Владимирской области. От прямого ответа специалисты жилищного госинститута откровенно ушли. Предлагаем текст нашего запроса и содержание полученного письма из «Дом. РФ».

Вопросы «Призыва»:

Сколько многодетных семей подали заявления о погашении задолженности по ипотечным кредитам средствами государственной поддержки? Если есть возможность вычленить: сколько из числа подавших заявления — жители Владимирской области? Сколько многодетных семей, подавших заявления о погашении задолженности по ипотечным кредитам средствами государственной поддержки, получили отказ? Если есть возможность вычленить: сколько из числа получивших отказ — жители Владимирской области? Назовите самую распространённую причину отказов. Есть ли прецеденты, когда решение «Дом.РФ» об отказе оспаривается в суде? Будет ли изменена система оценки заявлений в случае массовых судебных исков многодетных семей, получивших отказ, против «Дом.РФ»?

Ответ «Дом.РФ»:

На сегодняшний день одобрено около 6,8 тыс. заявлений, средства перечислены в банки по 4,3 тыс. заявлений (что составляет около 64%). Из Владимирской области одобрено 37 заявлений, почти по 65% заявлений сделаны перечисления в банки. Остальные заявления банков либо находятся на рассмотрении, либо дорабатываются банками, либо не соответствуют условиям программы.

Как видите, по отказам — ни слова. Если данные наших питерских коллег верны, то обещанной государством помощи лишатся десятки тысяч человек. Предполагалось, что за год действия программы в России ею воспользуются 60 тысяч семей. При условии, что каждой третьей дают от ворот поворот, в число «отказников» попадают 20 тысяч многодетных семей. В каждой из них минимум пять человек: мама, папа и трое ребятишек.

Сидеть просто так, сложа руки, эти люди не намерены. Они уже создали сообщества в социальных сетях, консультируют друг друга, атакуют письмами федеральные структуры, готовят иски в суд. Надежда на то, что они смогут переломить ситуацию, у этих людей есть.

— Если помните, в 2011 году изменили порядок расчета больничных, когда сделали не за 12 прошедших месяцев, а за 2 календарных года. Я как раз тогда была вторым беременна, собиралась из декрета в декрет, — пишет в группе «отказников» в ВК Наталья Алимова. — Мы возмутились, стояли на пикетах (это было очень живописно: беременные тётки на снегу, в феврале, с жалостливыми плакатами), писали письма, ходили на ТВ и в комитеты. И приняли поправки, сделали переходный период и разрешили беременным менять года, чтобы было выгоднее. Так что у нас есть все шансы, я считаю, и в этом случае продавить поправки.

Великая штука — опыт. Он закаляет и не позволяет пасовать перед судьбой. В нашей стране практические занятия на тему «Докажи, что не верблюд» не прекращались никогда. Но лучше бы всё-таки обойтись без них. Вот этому бы научиться.

Николай Лившиц

Заглавное фото: strategy24.ru