Каждой третьей многодетной семье отказали в выплатах

Нервы. Слёзы. Разочарование. Для сотен многодетных семей обещанная государством поддержка обернулась именно этим. Эпопея с выбиванием денег на погашение ипотечных кредитов продолжается: впереди — суды и переписка с различными инстанциями. Во Владимирской области семей, получивших отказ от «Дом.РФ» (организации, занимающейся реализацией программы для многодетных) более десятка. Точно назвать их число трудно, так как и «Дом.РФ», и банки информацию скрывают. По данным питерской интернет-газеты «Фонтанка.Ру», в «отказники» попала каждая третья семья, подавшая заявку. Положенные 450 000 рублей они не получат.
«2/3 заявок одобрено, мне кажется, проблема сильно преувеличена» — из комментариев в соцсетях.
Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 о государственной поддержке многодетных вступило в силу с 15 сентября. Семьям позволили подать заявки для получения средств на погашение ипотечных кредитов. Они этим воспользовались. Кому-то повезло. Многим — нет. Основная причина отказа — несоответствие формулировок в кредитном договоре и документе, подготовленном кабинетом министров. Понятно, что семьи покупали жильё и не что-либо другое, но буквоедам, решающим, кто нуждается в поддержке, а кто нет, требуется точное совпадение. У жителя областного центра Дениса Соловьёва такого совпадения не оказалось. Теперь он готовится судиться с «Дом.РФ». Как и другие владимирцы, попавшие в аналогичную ситуацию.
— Мы считаем, что полностью соответствуем условиям законодательства. У нас новостройка, ипотеку взяли в прошлом году в банке «ВТБ». А летом нынешнего года у нас родился ещё один малыш, — рассказала «Призыву» мама пятерых детей Ирина Маслакович. — Цель в кредитном договоре указана: «строительство и приобретения прав». 23 октября мы подали заявку, а 5 ноября получили отказ. В отказе написано: пункт 10 Положения. Ждём разъяснений. Потом обратимся в суд.
Банки составляли договора по своим правилам. Это понятно: они ведать не ведали о том, что когда-то в недрах министерств родится документ, по которому клерки от государства будут решать, достоин человек получить деньги или нет. Среди банковских формулировок есть «улучшение жилищных условий», «инвестирование в строительство», «приобретение прав собственности» и т.п. Одобрению же, по трактовке чиновников, подлежат договора по кредитам, «выданным в целях приобретения жилья или земли по договору купли-продажи либо по договору долевого участия».
Банки в цепи между заёмщиками и государством выступают лишь в качестве посредников.
«Призыв» направил в «Дом.РФ» запрос для того, чтобы узнать, сколько «отказников» по стране, сколько — во Владимирской области. От прямого ответа специалисты жилищного госинститута откровенно ушли. Предлагаем текст нашего запроса и содержание полученного письма из «Дом. РФ».
Вопросы «Призыва»:
- Сколько многодетных семей подали заявления о погашении задолженности по ипотечным кредитам средствами государственной поддержки?
- Если есть возможность вычленить: сколько из числа подавших заявления — жители Владимирской области?
- Сколько многодетных семей, подавших заявления о погашении задолженности по ипотечным кредитам средствами государственной поддержки, получили отказ?
- Если есть возможность вычленить: сколько из числа получивших отказ — жители Владимирской области?
- Назовите самую распространённую причину отказов.
- Есть ли прецеденты, когда решение «Дом.РФ» об отказе оспаривается в суде?
- Будет ли изменена система оценки заявлений в случае массовых судебных исков многодетных семей, получивших отказ, против «Дом.РФ»?
Ответ «Дом.РФ»:
На сегодняшний день одобрено около 6,8 тыс. заявлений, средства перечислены в банки по 4,3 тыс. заявлений (что составляет около 64%). Из Владимирской области одобрено 37 заявлений, почти по 65% заявлений сделаны перечисления в банки. Остальные заявления банков либо находятся на рассмотрении, либо дорабатываются банками, либо не соответствуют условиям программы.
Как видите, по отказам — ни слова. Если данные наших питерских коллег верны, то обещанной государством помощи лишатся десятки тысяч человек. Предполагалось, что за год действия программы в России ею воспользуются 60 тысяч семей. При условии, что каждой третьей дают от ворот поворот, в число «отказников» попадают 20 тысяч многодетных семей. В каждой из них минимум пять человек: мама, папа и трое ребятишек.
Сидеть просто так, сложа руки, эти люди не намерены. Они уже создали сообщества в социальных сетях, консультируют друг друга, атакуют письмами федеральные структуры, готовят иски в суд. Надежда на то, что они смогут переломить ситуацию, у этих людей есть.
— Если помните, в 2011 году изменили порядок расчета больничных, когда сделали не за 12 прошедших месяцев, а за 2 календарных года. Я как раз тогда была вторым беременна, собиралась из декрета в декрет, — пишет в группе «отказников» в ВК Наталья Алимова. — Мы возмутились, стояли на пикетах (это было очень живописно: беременные тётки на снегу, в феврале, с жалостливыми плакатами), писали письма, ходили на ТВ и в комитеты. И приняли поправки, сделали переходный период и разрешили беременным менять года, чтобы было выгоднее. Так что у нас есть все шансы, я считаю, и в этом случае продавить поправки.
Великая штука — опыт. Он закаляет и не позволяет пасовать перед судьбой. В нашей стране практические занятия на тему «Докажи, что не верблюд» не прекращались никогда. Но лучше бы всё-таки обойтись без них. Вот этому бы научиться.
Николай Лившиц
Заглавное фото: strategy24.ru
Обсуждение 7
Противно просто. Трактуют, как захотят, как им выгоднее. У самой тоже отказ (банк ВТБ).
Да, все именео так. Куча отказов. У нас отказ из-за предварительного договора купли продажи. Хотя кредитный договор и договор купли продожи в один день оформлен, а предварительный мы не подписывали. По факту 3 й ребенок родился в 2019, ипотека, но в выплате отказ. Вот и вся помощ многодетным
Действительно, где он буквоеды,и которые не проверили формулировки всех банков относительно всех видов
Сделок пр ипотечным займам (в частности долевого строительтства), чем они полгода занимались, особенно последние три месяца, разрабатывая указанное положение, утвержденное постановлением 1170. Должны были более расширенно подойти к данному вопросу, учитывая, что банки свои формулировки использовали намного раньше послания президента о выплате 450 тысяч. Всех на увольнение, сколько мы из-за них ещё будем переплачивать???
Это не помощь многодетным от государства, а позор!
Добрый день. Нам тоже пришел отказ…кредит в банке ВТБ…квартира, долевое участие…Отказ из-за слов «СТРОИТЕЛЬСТВО» и «ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ» в целевом назначении кредита…мы живем 4 года в этой квартире…ребенок третий родился весной…очень много отказов по этой причине у ВТБ…
Вам отказано. и ступор после этих слов, ипотека — приобретение готового жилья, третий ребенок рожден в 2019 году, казалось бы, что еще надо. Как и у многих других, камнем преткновения стал предварительный договор купли-продажи в договоре. слов нет
Как они хорошо отчитываться могут. Противно прям! Полно отказов, у ВТБ с ДДУ массовая проблема. А банк рф послушать, так прям красота: все многодетки с деньгами довольны и счастливы!