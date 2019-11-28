Катки Владимира: где и почем покататься

Одними из первых каток начали заливать в Центральном парке культуры и отдыха. Работа кипит круглосуточно. Сейчас толщина льда в отдельных местах уже больше 15 см. Осталось площадку выровнять и отшлифовать.

— Открытие планируем через полторы недели. У нас будет организовано массовое катание, будет звучать музыка, работать буфет. Приходить можно будет со своими коньками или брать их в аренду. Размеры у нас самые разные, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.

Сейчас стоимость катания только просчитывается. Но можно сказать точно, что цены задирать тут не будут. Предполагается, что за выход на лед придется заплатить около 100 рублей в час. Столько же потребуется и за прокат коньков. При этом время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день до десяти вечера. В будни начало массового катания — в 16.00. В выходные и праздничные дни встать на лед можно будет уже в 10 утра.