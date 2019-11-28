Катки Владимира: где и почем покататься

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Все на лед
В областном центре уже начали заливать катки. Через несколько дней жители города смогут встать на естественный лед и отдыхать под открытым небом. Выбрать владимирцам будет из чего. Площадки открываются в парках, скверах и дворах. Сколько будут стоить зимние развлечения, и куда лучше пойти всей семьей? «Призыв» сравнил цены и узнал, где и когда можно зашнуровывать коньки.
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Каток в Центральном парке
Одними из первых каток начали заливать в Центральном парке культуры и отдыха. Работа кипит круглосуточно. Сейчас толщина льда в отдельных местах уже больше 15 см. Осталось площадку выровнять и отшлифовать.
— Открытие планируем через полторы недели. У нас будет организовано массовое катание, будет звучать музыка, работать буфет. Приходить можно будет со своими коньками или брать их в аренду. Размеры у нас самые разные, — пояснил «Призыву» директор МАУДО ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев.
Сейчас стоимость катания только просчитывается. Но можно сказать точно, что цены задирать тут не будут. Предполагается, что за выход на лед придется заплатить около 100 рублей в час. Столько же потребуется и за прокат коньков. При этом время пребывания на льду не ограничено. Работать каток будет каждый день до десяти вечера. В будни начало массового катания — в 16.00. В выходные и праздничные дни встать на лед можно будет уже в 10 утра.
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Каток на бульваре Пушкина
По традиции лед зальют и в центре Владимире. Скользко на бульваре Пушкина станет к середине декабря. Чтобы подъехать на коньках к памятнику князю Владимиру, заплатить придется цену чисто символическую. Как говорят организаторы массового катания, вход на каток в историческом месте будет стоить меньше разового проезда в автобусе. Ожидается, что за билет придется отдать 20 рублей. Отдельная услуга — это прокат коньков. Она будет стоить около 100 рублей. Корректировка возможна, но незначительная. Для посещения каток будет открыт до 10 вечера. Организаторы обещают подсветку и музыку.
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Каток "Пингвин"
Раньше всех для посещения открылся каток «Пингвин». Излюбленное место отдыха регулярно привлекает внимание сотен владимирцев, особенно жителей микрорайона Доброе. Самый недорогой вариант — это выходить на лед по абонементу. За 10 прокатов придется заплатить 1200 рублей. Билеты можно приобретать и разово. Цена зависит от времени суток и возраста.
Так, детский билет в среднем стоит 150 рублей, взрослый — 200 рублей. Приобрести можно и семейный билет. Двое взрослых и один ребенок могут выйти на лед за 400 рублей в будни и за 500 рублей в выходные дни.
Существенный плюс — прокат коньков бесплатный. Для сопровождающих лиц — вход 50 рублей. Каток для массового катания открыт с 10 утра до позднего вечера. Но лед время от времени закрывают для фигуристов. Поэтому прежде, чем отправиться кататься, лучше уточнить расписание по телефонам: 21-78-00 или 8-919-004-29-29.
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Каток на стадионе "Лыбедь"
Самый большой каток по традиции откроется на стадионе «Лыбедь». Но превращение футбольного поля в лед еще даже не началось. Для заливки специалистам нужны устойчивые отрицательные температуры. Если хотя бы 10 дней на улице продержится до минус 10, тогда работы стартуют. Что касается цен, то поднимать администрация комплекса их не собирается. За вход придется заплатить 150 рублей. Прокат коньков стоит 50 рублей. Справки по телефону: 32-60-48
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Катки во дворе
Самый экономный вариант — это ледовые площадки во дворе. В этом году во Владимире возле жилых домов зальют сразу 19 кортов. Три из них абсолютно новые. По одной площадке появилось в каждом районе Владимире по следующим адресам: проспект Ленина, 43; проспект Строителей, 46; улица Куйбышева, 54. Но во дворах лед будут заливать только тогда, когда образуется снежная подушка. Так что с бесплатным катанием придется подождать.
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Ледовый дворец "Владимир"
Тем, кто предпочитает кататься в более комфортных условиях, отправиться можно и в крытый дворец. В областном центре сейчас их сразу два. На проспекте Ленина расположился ледовый комплекс «Владимир».
В будни дни каток отдан под секции фигурного катания и хоккея, а вот в выходные — под массовое катание.
Правда времени на это выделено немного. Всего три сеанса: 14.15 — 15.15, 15.45 — 16.45, 17.15 — 18.15. Билет для взрослого — 100 рублей, детей до семи лет пускают на лед бесплатно. А вот за прокат коньков придется заплатить 50 рублей за час. Но можно прийти и со своими. Уточнить информацию можно по телефону: 52-98-78.
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Ледовый дворец "Полярис"
Отдохнуть семьей можно и в ледовом дворце «Полярис». Закрытая от ветра и снега площадка тоже открыта для массового катания. В будни свободны в основном утренние часы, в выходные дни – можно кататься с 16.00 до 20.00. Цена билета для взрослого человека — 200 рублей за один час со своими коньками.
Дети до 7 лет на лед могут выходить бесплатно. Прокат коньков — 50 рублей. Если вы собрались в «Полярис», то лучше уточнить время у администратора. В расписании возможны изменения.
Телефон для справок: 36-16-36.
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Ждем погоду
Если в регионе установится зимняя погода и выпадет снег, то до Нового года ответственные лица обещают залить все катки и дворовые площадки Владимира. Так что всем любителям коньков стоит внимательно отслеживать прогнозы. Пока после небольшой оттепели синоптики все же прогнозируют зимние осадки и минусовые температуры.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: vk.com/icepushkin
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