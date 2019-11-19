Карантин по пневмонии продлили до зимы

Ученики 42-й школы микрорайона Юрьевец задержатся на вынужденных каникулах еще на 10 дней. В учебном учреждении продлили карантин по пневмонии. Сегодня болезнь диагностирована еще у одного ученика начального звена. Таким образом, общее число детей с проблемами легких достигло десяти человек. Теперь школьники останутся дома, как минимум, до начала зимы.

— Сегодня внебольничная пневмония была диагностирована у ученика четвертого класса. Ребенок посещал занятия вместе с детьми, которые заразились первыми. Таким образом, сейчас мы можем говорить о том, что в одном классе пневмония сразу у пятерых детей, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Если не будет новых случаев заболеваний, карантин снимем 29-го числа. И тогда со 2 декабря дети выйдут в школу.

По информации медиков, у заразившихся детей была выявлена микоплазма. В большинстве случаев, пневмония протекала без ярко выраженных симптомов и ее было трудно диагностировать. А поэтому некоторые родители обратились за помощью специалистов только на пятый день. Мама и папы считали, что у детей обычное ОРВИ, которое сопровождается небольшим подъемом температуры.

Болезнь диагностирована у 10 школьников.

— Сейчас мы говорим о пневмонии, которая носит скрытый характер. У ребенка держится невысокая температура, есть небольшой кашель. Симптомы не ярко выражены, — говорит заместитель главного врача детской городской поликлиники № 1 Людмила Макарова. — Поэтому, если у ребенка держится температура больше 4 дней, стоит обратиться в врачу, а не ждать. Тем более если ребенок в зоне риска.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора обследуют всех контактных детей и взрослых. Пока пневмония не перешагнула порог школы, но исключать распространение болезни нельзя. Ранее «Призыв» сообщал, что ученики 42-й школы Владимира перешли на дистанционное обучение. Домашнее задание дети получают через Интернет.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»