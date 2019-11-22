Как быть, когда в квартире похолодало?

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Тепло пустили раньше срока
Владимирская мэрия отрапортовала об успешном начале и прохождении отопительного сезона в городе. Уже два месяца батареи в большинстве домов Владимира горячие.
Соцсферу начали топить аж 19 сентября, жилые дома стали включать по графику с 23 сентября. Депутаты горсовета, которые регулярно встречаются с населением, поблагодарили тепловиков. В управлении ЖКХ уверяют, что коммунальных аварий в городе не было, а с технологическими отказами успевали справиться в нормативные сутки. «Призыв» сообщал о таких случаях здесь и здесь.
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"Управляшки" забывают о телефонах
Проблема с пуском тепла образовалась одна — информационная. Мэрия, жилищная инспекция и региональный департамент ЖКХ получили сотни жалоб на отсутствие телефонов мастеров участков и грубые разговоры диспетчеров в аварийной службе.
Александр Акимов, председатель совета старейшин Владимира:
- Часть жителей не знали, куда обращаться по пуску тепла. Ни в домах, ни в подъездах — нигде не было написано, куда звонить.
- Нет телефонов аварийной службы и управляющих организаций. Думаю, что этот вопрос можно поправить.
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Полный список нужных телефонов
«Призыв» публикует список всех важных телефонов, куда надо звонить, если в квартире похолодало, из кранов перестала течь горячая вода или вы заметили, как на улице парят колодцы или в трубе образовалась брешь.
По всем таким случаям можно звонить на единый телефон доверия 39-99-99 и телефон диспетчерской службы ОАО «ВКС» 53-22-20.
С проблемами по отоплению можно также обращаться в единую службу спасения 112.
Можно обратиться и на «горячую линию» жилищной инспекции — 32-60-13.
В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём информации осуществляется телефонным автоответчиком с записью входящих звонков. Департамент ЖКХ дает сотовый для будней: 8 (915) 769-48-52.
В выходные следует набирать телефоны 53-11-48 или 05.
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Что ни день, то перетоп
Общественники получают много обращений на перетопы в квартирах. Председатель совета старейшин Александр Акимов сообщил, что жители были очень недовольны, когда получили огромные счета за тепло, хотя на улице был плюс, а в квартирах — жара.
Николай Голенкевич, энергетик, депутат горсовета:
- Поскольку во Владимире двухтрубная система запитки и в домах стоят бойлера. Так вот, они меньше 70 градусов, которые подогревают воду, не работают.
- Когда температура на улице опускается, еще выше делают в бойлерах.
- Только ряд у нас домов в Добром, где есть тепловые пункты, вода готовится отдельно. Там люди не жалуются.
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Умные регуляторы жильцам в помощь
В управлении ЖКХ и ресурсоснабжающих компаниях на все жалобы жителей на перетопы отвечают односложно: надо ставить «умных» помощников. Речь идет о новых современных бойлерах, датчиках температур на трубах и терморегуляторах на батареях. Прогрессивные управляющие компании, которые есть в нашем городе, а также активные председатели ТСЖ убеждают в необходимости установки таких приборов. О чем «Призыв» сообщал здесь.
— Речь идет не столько об экономии платежей. Первое время плата снизится максимум на 15%. Самая главная цель таких установок — это комфортная температура в квартирах. Не мучиться от жары и не замерзать при морозах за окном, — рассказывает жительница дома, где ставят такие «умные» приборы, Ксения.
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Одни копают, другие зарывают
Владимирцы жалуются на то, что трубы копают слишком часто и месяцы напролет. А потом и с благоустройством затягивают. Как быть и кто за все это отвечает?
Александр Акимов, председатель совета старейшин Владимира:
- Что не нравится нам и жителям. Подрядчик начинает копать один, а заканчивает другой. Обращаемся к тому, кто благоустройство делает.
- Они нам: мы не знаем, наше дело закопать. А тот, который копает, кивает на тех, они будут восстанавливать.
- На совете старейшин и в Общественной палате мы предложили, чтобы на комиссиях по приемке присутствовали управляющие компании, ТСЖ, старшие домов. Надо, чтобы все было достойно, чтобы не оставались такие оплеухи на нашей земле.
Замглавы администрации Сергей Литвинкин заверил, что приемка благоустройства после ремонта теплосетей проходит под бдительным контролем КТОСов, районных администраций. Все решается комиссионно. Тем не менее частенько после ремонтов и благоустройств на этом месте снова образуется яма в асфальте, смывает газон у тротуара, да и деревьев не прибавляется.
Анна Тумановская
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