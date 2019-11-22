Как быть, когда в квартире похолодало?

«Призыв» публикует список всех важных телефонов, куда надо звонить, если в квартире похолодало, из кранов перестала течь горячая вода или вы заметили, как на улице парят колодцы или в трубе образовалась брешь.

По всем таким случаям можно звонить на единый телефон доверия 39-99-99 и телефон диспетчерской службы ОАО «ВКС» 53-22-20.

С проблемами по отоплению можно также обращаться в единую службу спасения 112.

Можно обратиться и на «горячую линию» жилищной инспекции — 32-60-13.

В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём информации осуществляется телефонным автоответчиком с записью входящих звонков. Департамент ЖКХ дает сотовый для будней: 8 (915) 769-48-52.

В выходные следует набирать телефоны 53-11-48 или 05.