Иван Грозный вернется в Александров в декабре

Многострадальный памятник Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова возвращается в Александров. Сейчас идут подготовительные работы. Ориентировочно памятник установят 7 декабря. Правда, об официальном торжестве речь пока не идет. Об этом сообщает сайт «Новый город Александров» со ссылкой на заместителя главы районной администрации по социальной политике Анну Кузнецову.

Сейчас памятник находится в Москве. Туда он был сослан на два с половиной года. Из Владимирской области автор скульпторы уезжал с обидой. Сначала открытие памятника неоднократно переносили, а затем его водружение на пьедестал в апреле 2017 года обернулось скандалом. На набережной реки Серой скульптура простояла всего час, после этого по распоряжению администрации была демонтирована и увезёна на территорию муниципального предприятия. Оттуда монумент забрал скульптор и увез его в столицу.

Последние два года общественники и власти спорили, нужен ли памятник городу.

Все это время постамент стоял пустой, вызывая недоумение у туристов. В этом году администрация Александровского района запустила голосование на лучший макет памятника Ивану Грозному. Победителем оказался уже всем известный вариант скульптора Селиванова.

В конце октября состоялось заседание специальной комиссии, которая рассмотрела вопрос установки памятника Ивану Грозному и смогла определить дату. Известно, что к нему добавят скульптуры стрельцов, что создаст единую композицию той эпохи.

Ранее «Призыв» сообщал, что бюст Ивану Грозному был установлен в 2017 году в деревне Ирково Александровского района.

Ольга Ефремова

Фото: gazetanga.ru