Ирина Слуцкая откроет во Владимире фестиваль скандинавской ходьбы

Фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Россия!» пройдет во Владимире 10 ноября. Мероприятие организовано совместно с Добровольным физкультурным союзом, который возглавляет известная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Ожидается, что спортсменка приедет в областной центр на открытие фестиваля. Среди звездных гостей также значится Марко Кантанева — основатель школы по технике скандинавской ходьбы. Он проведет разминку для владимирцев.

Фестиваль пройдет на Соборной площади и бульваре имени Пушкина.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Главное условие — пройти регистрацию. Сделать это можно непосредственно перед началом соревнований, либо заранее, направив заявку на электронный адрес kst_sport_vlad@mail.ru с пометкой «Ходи, Россия». Все участники фестиваля получат на старте рюкзак, в котором будет находиться сертификат участника и небольшая бутылка воды. Также будет организован прокат палок для скандинавской ходьбы.

Индивидуальным участникам палки будут выдаваться под залог в полторы тысячи рублей. Для спортсменов, пришедших в составе организованных групп (не более 50 человек) услуга бесплатна. Им инвентарь выдадут на основании подачи предварительной заявки с указанием ответственного лица.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек. На конец октября в департамент по физической культуре и спорту Владимирской области поступили около 450 предварительных заявок.

Каждый участник фестиваля получит памятную медаль.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

Ранее «Призыв» рассказывал о преимуществах скандинавкой ходьбы на фоне других видов физической нагрузки.

Ольга Ефремова

Фото: dobrofiz.ru