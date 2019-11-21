iPhone X дают в Коврове за информацию о поджигателе

Ковровская компания по вызову мусора объявила награду за достоверную информацию о поджигателе контейнеров. Тому, кто поможет разыскать нарушителя, обещают новый iPhone X. Организаторы акции надеются, что дорогой подарок заставит, например, владельцев автомобилей пересмотреть видео на регистраторах. Не исключено, что на приборах запечатлен момент ЧП. Таким образом, удастся установить личность злоумышленника.

— У нас за последнее время сгорело 37 контейнеров, расположенных в разных уголках города. Мы можем говорить, что потеряли около 300 тысяч рублей. Понимаете, какой сразу ущерб? — пояснили «Призыву» в компании по вызову мусора, — Мы заявили в полицию, но параллельно решили назначить подарок за помощь в поимке поджигателя.

Ущерб от сгоревших контейнеров гораздо больше цены iPhone X.

Только за один только день в Коврове сгорело 8 мусорных баков. Практически полностью выгорели три площадки, на которых располагались контейнеры. Цена каждой составляет 150 тысяч рублей. Что интересно, по информации мусорной компании, их сотрудники пытались просмотреть записи с камер управляющих компаний. Но на момент ЧП те якобы не работали.

На данный момент в Коврове располагается около тысячи мусорных контейнеров евростандарта. Их стоимость превышает миллион рублей. Потерять бешеные деньги из-за действий поджигателя компания не хочет. Поэтому и приз за поимку поджигателя установила солидный .

— Мы надеемся, что люди среагируют и помогут нам. Конечно, не хочется, чтобы теперь к нам вели всех подозрительных товарищей без определенного места жительства. Нужны доказательства, — говорят в мусорной компании.

В прошлом году в Коврове злоумышленники уже портили мусорные контейнеры. Преступники откручивали у баков колесики и продавали те на рынке. Говорят, такие «ролики» даже пользовались популярностью. Изготовленные из прочного материала, они устанавливались к тележкам. Нарушителей закона тогда удалось найти и наказать.

Полина Тарбеева

Фото Натальи Никитиной