Информацию о потерявшей ребенка роженице проверяет Следком

СУ СКР по Владимирской области проводит проверку по факту возможного неоказания медицинской помощи беременной женщине. О том, что жительница Струнино на пятом месяце беременности потеряла ребенка, накануне сообщил телеканал «ГТРК «Владимир». Супруг женщины рассказал журналистам, что долгожданная беременность обернулась потерей ребёнка. Мужчина уверен: его жене не оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, беременная женщина наблюдалась в Александровской больнице. В ночь с 29 на 30 октября, находясь на 20-21-й неделе беременности, она почувствовала недомогание и слабость. У женщины поднялась температура, и ее на «скорой» госпитализировали в больницу.

После осмотра врачей пациентка вернулась домой. Утром она вновь была доставлена в больницу, где после проведенных исследований ей была сделана операция.

Проверку по факту случившегося параллельно проводит и департамент здравоохранения Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 25-летней роженицы. Трагедия произошла в роддоме № 2 областного центра.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»