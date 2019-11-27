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И.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова (на момент совершения правонарушения) привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

 Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело, возбужденное по инициативе  Владимирского УФАС России  в отношении должностного лица – и.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова (на момент совершения правонарушения).

           Ранее было выявлено, что при формировании и утверждении аукционной документации заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе дополнительных требований к участникам закупки, в соответствии с п.2(2) Постановления Правительства № 99  не установлено.

       Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2  статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  должностное лицо – и.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова  виновной в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000  рублей  в доход бюджета.

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