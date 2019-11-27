И.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова (на момент совершения правонарушения) привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица – и.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова (на момент совершения правонарушения).

Ранее было выявлено, что при формировании и утверждении аукционной документации заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе дополнительных требований к участникам закупки, в соответствии с п.2(2) Постановления Правительства № 99 не установлено.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – и.о. начальника управления городского хозяйства администрации города Коврова виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.