И.о главноого врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения) привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении и.о главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения) по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В январе 2019 года и.о главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» была утверждена документация о проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств (Цефтриаксон) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (было установлено требование лекарственной форме поставляемого препарата без учета возможности поставки эквивалентной лекарственной формы).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным и.о главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» (на момент совершения правонарушения) в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.