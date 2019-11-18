Хозяин дома погиб на пожаре в Александровском районе

Позднее обнаружение пожара привело к трагическим последствиям. На пепелище сгоревшего накануне дома в деревне Арсаки Александровского района нашли тело мужчины 1966 г. р. Установлено, что он являлся хозяином дома. Сообщение о пожаре поступило в 11.34. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнем. В 11.48 пожар был локализован на площади 49 кв. метров, в 11.55 ликвидировано открытое горение.

Пожарные столкнулись с проблемой забора воды из местного пруда.

Из отсутствия подъезда и площадки с твёрдым покрытием пожарный автомобиль не смог подъехать к водоему и забуксовал. Воду пришлось подкачивать через мотопомпу. Теперь за неудовлетворительное состояние подъездных путей ответит администрация сельского поселения.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий – аварийный режим работы электросети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал сразу о трех крупных пожар, произошедших во Владимире, в Александрове и Камешковском районе. Пострадали пятеро человек, в том числе девятимесячный ребенок.

Ольга Ефремова

Фото: shipovnik.ua