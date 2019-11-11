Грандиозная выставка ремесленников завершит акцию «Живая нить традиций»

Ремесла и промыслы региона можно будет увидеть на одной выставке во Владимире. Она состоится в Областном дворце культуры и искусства 15 ноября. Начало в 15.00. Это завершающее мероприятие культурной акции «Живая нить традиций», которая проходила во Владимирской области с августа. Ее организатором выступила АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» при поддержке Минкульта РФ.

Свои работы на выставке представят лучшие ремесленники региона. Среди них: лаковая миниатюра, вышивка, глиняная игрушка, гончарное ремесло, резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, лоскутное шитьё, роспись по ткани, народный костюм и другое. Посетители смогут не только полюбоваться на работы ремесленников, но и принять участие в мастер-классах. Например, поработать на гончарном круге и ткацком станке, освоить лозоплетение и плетение из сосновой щепы, изготовить куклу-оберег и прочее.

Также в программе — презентация художественного альбома «Живая нить традиций. Владимирская область».

Альбом издан на русском и английском языках. В нем представлены традиционные промыслы и ремёсла Владимирской области, ведущие мастера и их работы, народные музыкальные коллективы. В рамках акции также был разработан сайт традиции33.рф. На нем представлены интерактивная карта промыслов и ремёсел, а также систематизированная информация о них.

Завершится мероприятие большим концертом с участием ведущих коллективов и исполнителей Владимирской области. В их числе ансамбль «Русь» и «Владимирские рожечники», камерный балет «Гестус» ВлГУ, хореографический ансамбль «Росинка» ВОККИ и другие. Приедут и творческие коллективы из Ивановской, Костромской, Липецкой, Ярославской областей.

Ранее «Призыв» сообщал, что впервые сувениры из Владимирской области завоевали сразу три Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Ольга Ефремова

Фото: tourism33.ru