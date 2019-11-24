Грабитель с оружием ворвался в банк во Владимире

Вооруженный грабитель ворвался в отделение банка, расположенное на проспекте Ленина во Владимира. Инцидент произошел вчера вечером. Мужчина имел при себе предмет, похожий на пистолет, которым угрожал сотрудникам кредитного учреждения, сообщили в полиции. На место ограбления вызвали оперативные службы. Злоумышленник ретировался. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Во время инцидента никто не пострадал.

— 23 ноября в 19.40 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в офис банка ворвался мужчина с предметом, похожим на пистолет. Он выкрикивал в адрес работников угрозы, после чего покинул офис банка, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. — На место прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводится комплекс мероприятий на розыск и задержания подозреваемого.

Что заставило неизвестного мужчину взять в руки оружие и ворваться в отделение кредитного учреждения, прока неизвестно. Задержать нарушителя по «горячим следам» не удалось. Подписчики «Призыва» сообщают, что на месте происшествия работали кинологи с собакой, прохожих людей опрашивали сотрудники правоохранительных органов.

Если вам что-то известно о грабителе, звоните по телефону «02».

— Вдоль дороги много полиции. С двери в офисе банка снимают отпечатки пальцев, внутри отделения опрашивают людей. Меня обыскали, попросили показать паспорт. Но что случилось, не пояснили, — рассказал «Призыву» житель Владимира.

…Ранее «Призыв» сообщал, что в городе Покрове неизвестный грабитель вынес из храма украшения.

Полина Тарбеева

Фото Павла Беркутова