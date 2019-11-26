Город отсудил у застройщика детский сад в Юрьевце

«Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать«. Областной арбитражный суд вынес решение по детскому саду в Юрьевце. Новое дошкольное учреждение должно перейти в собственность мэрии, вне зависимости от встречных претензий застройщика.

— Обязать общество с ограниченной ответственностью «Владимирское территориальное управление строительства» в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу направить в Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира заявление о вводе в эксплуатацию здания детского сада, построенного на основании разрешения на строительство от 12.09.2017. В пятидневный срок после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию безвозмездно передать муниципальному образованию город Владимир в собственность здание детского сада, – так звучит решение Областного арбитражного суда.

За право владеть новым детским садом городская администрация судится с фирмой «ВТУС» уже второй год. Чиновники требуют исполнения договора, который был заключен с застройщиком еще в 2016 году. Свои обязанности, по их словам, они выполнили.

— Администрация должна была предоставить свободный земельный участок. «ВТУС» должен был построить жилые дома, поликлинику, опорный пункт полиции, два дошкольных учреждения по 190 мест и школу на 720 мест, а также дороги и инженерные сети, — напомнила Светлана Сафронова, представитель городского управления земельными ресурсами.

Когда детский сад уже был почти полностью готов, «ВТУС» решил тормознуть сдачу объекта.

Предприниматели потребовали с чиновников выполнить своё условие – помочь с привлечением федерального финансирования на строительство школы. Для этого, как оказалось, необходимо вернуть образовательное учреждение в госпрограмму. На последнем заседании суда представители мэрии предъявили письмо, направленное в департамент образования администрации Владимирской области с просьбой застройщика. Тем самым вопрос по школе плавно перешел к региону.

Помимо детского сада, суд обязал застройщика ввести в эксплуатацию и передать в собственность мэрии блочно-модульную котельную и нежилое помещение площадью в 100 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство четырёх яслей во Владимире нужно ускорить, чтобы успеть в срок. До Нового года — даты сдачи объектов — остался всего месяц, а не выполнено и половины работ.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»