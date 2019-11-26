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Город отсудил у застройщика детский сад в Юрьевце

Мэрия ждет вступления в силу решения

«Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать«. Областной арбитражный суд вынес решение по детскому саду в Юрьевце. Новое дошкольное учреждение должно перейти в собственность мэрии, вне зависимости от встречных претензий застройщика.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Владимирское территориальное управление строительства» в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу направить в Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира заявление о вводе в эксплуатацию здания детского сада, построенного на основании разрешения на строительство от 12.09.2017. В пятидневный срок после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию безвозмездно передать муниципальному образованию город Владимир в собственность здание детского сада, – так звучит решение Областного арбитражного суда.

За право владеть новым детским садом городская администрация судится с фирмой «ВТУС» уже второй год. Чиновники требуют исполнения договора, который был заключен с застройщиком еще в 2016 году. Свои обязанности, по их словам, они выполнили.

Администрация должна была предоставить свободный земельный участок. «ВТУС» должен был построить жилые дома, поликлинику, опорный пункт полиции, два дошкольных учреждения по 190 мест и школу на 720 мест, а также дороги и инженерные сети, — напомнила Светлана Сафронова, представитель городского управления земельными ресурсами.

Когда детский сад уже был почти полностью готов, «ВТУС» решил тормознуть сдачу объекта.

Предприниматели потребовали с чиновников выполнить своё условие – помочь с привлечением федерального финансирования на строительство школы. Для этого, как оказалось, необходимо вернуть образовательное учреждение в госпрограмму. На последнем заседании суда представители мэрии предъявили письмо, направленное в департамент образования администрации Владимирской области с просьбой застройщика. Тем самым вопрос по школе плавно перешел к региону.

Помимо детского сада, суд обязал застройщика ввести в эксплуатацию и передать в собственность мэрии блочно-модульную котельную и нежилое помещение площадью в 100 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что строительство четырёх яслей во Владимире нужно ускорить, чтобы успеть в срок. До Нового года — даты сдачи объектов — остался всего месяц, а не выполнено и половины работ.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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