Горевший супермаркет работал с нарушениями

Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой Владимира провели внеплановую проверку в супермаркете «Ашан», расположенном в ТЦ «Валентина» на улице Дворянской. 11 ноября там случился пожар. Оказалось, что работал супермаркет с нарушением. В частности, это касается пожарной автоматики. Не устроило проверяющих и состояние эвакуационных путей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара — самовоспламенение масла во фритюрнице.

При этом пожарная штора, которая должны была опуститься автоматически, чтобы не допустить распространение огня в торговый зал, не сработала. В настоящее время проверка по факту пожара продолжается. В случае документального подтверждения выявленных нарушений ответственные лица понесут ответственность.

Пожар в пекарне супермаркета произошел 11 ноября. Из магазина было эвакуировано 46 человек, пострадавших нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар, оставивший три семьи без крыши над головой, произошел в Кольчугино. Огонь распространился на площади 400 кв. метров.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области