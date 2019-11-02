Голые мотоциклисты шокировали владимирцев

Мотокросс с «обнажёнкой». Владимирские байкеры ярко закрыли мотосезон. В одном нижнем белье они проехали по городу, шокировав своим видом водителей и пешеходов. Их маршрут проходил по Большой Нижегородской — до сауны «Олимпия» на улице Подбельского. Маршрут составил 4 километра.

Не все владимирцы позитивно оценили смелый поступок. Глядя на фото «моржей», многие подспичики соцсетией назвали эти действия безумными и опасными для здоровья.

— Новый вид моржевания? Погоня за хайпом? На следующей неделе у пульмонологов будет аврал! – предположила одна из жительниц города.

В экстремальной поездке приняли участие десять человек: семь мужчин и три девушки.



По словам байкеров, водители авто уступали им дорогу и реагировали хорошо. Сигналили, жестикулировали – словом, поддерживали. Сотрудников ДПС на своем пути мотоциклисты не встретили. В конце поездки их традиционно ждала сауна, замерзнуть отчаянные наездники не успели.

— Холода нам не помеха. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Никто не болеет, скорее это даже полезно как шоковая терапия. О дальнейших планах не загадываем, но сидеть, сложа руки, не будем, — обещал «Призыву» участник кросса Лех Галицкий.

Нынешний заезд байкеров в неглиже – не первый. Годом ранее «Призыв» сообщал о том, что обнаженные мотоциклисты стартовали от гипермаркета «Глобус». Прошлогодний заезд они провели в середине ноября, перехватив эстафету у столичных байкеров.

Татьяна Данилова

Фото сообщества в ВК «Подслушано во Владимире»