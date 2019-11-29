Гололед спровоцировал серию ДТП во Владимире

Сильный гололед, о котором предупредили жителей Владимирской области сотрудники МЧС, доставил массу неприятностей автомобилистам. Сразу несколько ДТП произошло за утро в областном центре. Две аварии случились на Лыбедской магистрали, одна из них с пострадавшими.

Сразу две аварии произошли на Лыбедской магистрали.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, около 7.45 30-летний водитель автомобиля «Ford Fiesta» выехал на встречку и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Nissan Note». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Nissan» и пассажир «Ford» 1991 г.р. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что девушка пострадала в лобовом столкновении двух легковушек.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»