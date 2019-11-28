Год закончится и начнется двухдневными рабочими неделями

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая 2020 года будут двухдневными. Согласно производственному календарю, утвержденному российским правительством, 31 декабря будет предпраздничным днем, а значит, сокращенным на один час. Новогодние каникулы начнутся с 1 января. Жители Владимирской области вместе со всей страной выйдут на работу 9 января, отработают два дня, четверг и пятницу, после чего наступят выходные.

Новогодние каникулы начнутся с 1 января.

Между тем в Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. При этом уточняется, что общее число праздничных дней не изменится, пишут «Ведомости».

Перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отмечается в пояснительной записке.

В Роструде заявили, что пока же 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Руководители потом могут вычесть этот день из отпуска сотрудников или дать им отгул за свой счёт.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство России утвердило календарь выходных дней на 2020 год. Праздники в календаре будущего года заняли 26 дней.

Ольга Ефремова

Фото: kuban24.tv