Главврачей, возможно, будут согласовывать местные власти

Кандидата на должность главного врача поликлиники, больницы или роддома во Владимирской области, возможно, будут утверждать только после одобрения местных властей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Законодательного Собрания. Он прошёл первое чтение, но, возможно, к последующим будет изменён и доработан. В нынешнем варианте документа органам местного самоуправления даётся 15 дней для того, чтобы принять решение после представления кандидатов главврачей.

Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного Собрания:

Когда какого-то неизвестного человека, который никакого отношения к территории не имел, без представления главе, депутатам.

Я хотел подчеркнуть, что сами на местах будут определять порядок утверждения. Администрация, Совет — это их компетенция.

Когда такие назначения происходят, не посоветовавшись с местным сообществом, это неправильно. Это перекосы.

Норма по согласованию главврачей органами местного самоуправления была и раньше прописана в законодательстве, но недостаточно четко и потому не соблюдалась. Не было механизма — как это делается. Поэтому облздрав самм «расставлял» кадры.

Во Владимире главврачей роддома № 2 и больницы в Оргтруде утвердили решением руководства департамента здравоохранения.



Мнения городских властей не спросили. Тогда, как ранее сообщал «Призыв», депутаты горсовета возмутились. В адрес областных властей направили письма, но объяснения таких кадровых решений так и не получили.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания:

Любой главный врач должен быть в полном единении с главой администрации. Потому что администрация отвечает за организацию помощи населению.

И когда все учреждения перешли в государственную систему, мы утратили этот момент согласования.

И теперь мы имеем Суздаль, роддом № 2.

Поправки в закон приняты на одном из профильных комитетов. Уже завтра этот вопрос рассмотрят на заседании Законодательного Собрания.

Анна Тумановская

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