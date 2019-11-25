Главврачей будут согласовывать местные власти

Кандидата на должность главного врача поликлиники, больницы или роддома во Владимирской области смогут утвердить только после одобрения местных властей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Законодательного Собрания. У органов местного самоуправления будет 15 дней для того, чтобы принять решение после представления кандидатов. Эта норма и раньше была прописана в законодательстве, но недостаточно четко.

Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного Собрания:

Когда какого-то неизвестного человека, который никакого отношения к территории не имел, без представления главе, депутатам.

Я хотел подчеркнуть, что сами на местах будут определять порядок утверждения. Администрация, Совет — это их компетенция.

Когда такие назначения происходят, не посоветовавшись с местным сообществом, это неправильно. Это перекосы.

Прежде требование регионального закона о согласовании главврачей не соблюдалось.

Во Владимире главврачей роддома № 2 и больницы в Оргтруде утвердили решением руководства департамента здравоохранения.



Мнения городских властей не спросили. Тогда, как ранее сообщал «Призыв», депутаты горсовета возмутились. В адрес областных властей направили письма, но объяснения таких кадровых решений так и не получили.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания:

Любой главный врач должен быть в полном единении с главой администрации. Потому что администрация отвечает за организацию помощи населению.

И когда все учреждения перешли в государственную систему, мы утратили этот момент согласования.

И теперь мы имеем Суздаль, роддом № 2.

Поправки в закон приняты на одном из профильных комитетов. Уже завтра этот вопрос рассмотрят на заседании Законодательного Собрания.

Анна Тумановская

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