Главный врач ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В апреле 2019 года главным врачом ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» была утверждена документация о проведении электронного аукциона на поставку хозяйственных товаров (бытовая химия) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (было установлено некорректное и неоднозначное требование к упаковке поставляемого товара).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главного врача ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.